https://ria.ru/20241014/peskov-1977939008.html

В Кремле ответили на вопрос о возможности переименования БРИКС

В Кремле ответили на вопрос о возможности переименования БРИКС - РИА Новости, 14.10.2024

В Кремле ответили на вопрос о возможности переименования БРИКС

Название для БРИКС требует консенсуса всех стран-членов объединения, пока оно остаётся прежним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T13:29

2024-10-14T13:29

2024-10-14T13:38

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Название для БРИКС требует консенсуса всех стран-членов объединения, пока оно остаётся прежним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это, конечно, вопрос, который требует консенсусного решения стран-членов БРИКС, но до сих пор каких-то предложений на этот счет не было. Было понимание до сих пор, что название должно оставаться без изменений", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли менять название БРИКС в связи с желанием ряда стран вступить в организацию. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным из них станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241014/briks-1977882511.html

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