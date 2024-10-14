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В Кремле ответили на вопрос о возможности переименования БРИКС - РИА Новости, 14.10.2024
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13:29 14.10.2024 (обновлено: 13:38 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/peskov-1977939008.html
В Кремле ответили на вопрос о возможности переименования БРИКС
В Кремле ответили на вопрос о возможности переименования БРИКС - РИА Новости, 14.10.2024
В Кремле ответили на вопрос о возможности переименования БРИКС
Название для БРИКС требует консенсуса всех стран-членов объединения, пока оно остаётся прежним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:29
2024-10-14T13:38
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Название для БРИКС требует консенсуса всех стран-членов объединения, пока оно остаётся прежним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это, конечно, вопрос, который требует консенсусного решения стран-членов БРИКС, но до сих пор каких-то предложений на этот счет не было. Было понимание до сих пор, что название должно оставаться без изменений", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли менять название БРИКС в связи с желанием ряда стран вступить в организацию. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным из них станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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в мире, россия, китай, индия, дмитрий песков, брикс, саммит брикс
В мире, Россия, Китай, Индия, Дмитрий Песков, БРИКС, Саммит БРИКС
В Кремле ответили на вопрос о возможности переименования БРИКС

Песков: новое название для БРИКС требует консенсуса всех стран объединения

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФорум БРИКС
Форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Название для БРИКС требует консенсуса всех стран-членов объединения, пока оно остаётся прежним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это, конечно, вопрос, который требует консенсусного решения стран-членов БРИКС, но до сих пор каких-то предложений на этот счет не было. Было понимание до сих пор, что название должно оставаться без изменений", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли менять название БРИКС в связи с желанием ряда стран вступить в организацию.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным из них станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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