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В Кремле ответили на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20 - РИА Новости, 14.10.2024
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13:29 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/peskov-1977938698.html
В Кремле ответили на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20
В Кремле ответили на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20 - РИА Новости, 14.10.2024
В Кремле ответили на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20
Решение по поводу поездки президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Бразилию еще не принято, Кремль своевременно проинформирует об этом, заявил... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:29
2024-10-14T13:29
бразилия
россия
владимир путин
дмитрий песков
большая двадцатка
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Решение по поводу поездки президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Бразилию еще не принято, Кремль своевременно проинформирует об этом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет. Когда решение будет принято, мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о возможном участии Путина в саммите G20 в Бразилии в ноябре.
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бразилия, россия, владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка
Бразилия, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Большая двадцатка
В Кремле ответили на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20

Песков: решение по поездке Путина на саммит G20 еще не принято

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Решение по поводу поездки президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Бразилию еще не принято, Кремль своевременно проинформирует об этом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет. Когда решение будет принято, мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о возможном участии Путина в саммите G20 в Бразилии в ноябре.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Визит Путина в Турцию ожидают обе стороны, заявили в Кремле
11 сентября, 12:44
 
БразилияРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковБольшая двадцатка
 
 
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