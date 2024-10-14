https://ria.ru/20241014/peskov-1977938698.html
В Кремле ответили на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20
В Кремле ответили на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20 - РИА Новости, 14.10.2024
В Кремле ответили на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20
Решение по поводу поездки президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Бразилию еще не принято, Кремль своевременно проинформирует об этом, заявил... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:29
2024-10-14T13:29
2024-10-14T13:29
бразилия
россия
владимир путин
дмитрий песков
большая двадцатка
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Решение по поводу поездки президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Бразилию еще не принято, Кремль своевременно проинформирует об этом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет. Когда решение будет принято, мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о возможном участии Путина в саммите G20 в Бразилии в ноябре.
https://ria.ru/20240911/peskov-1972056630.html
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бразилия, россия, владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка
Бразилия, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Большая двадцатка
В Кремле ответили на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20
Песков: решение по поездке Путина на саммит G20 еще не принято