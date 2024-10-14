https://ria.ru/20241014/peskov-1977937138.html

Песков назвал единственную сферу взаимодействия России и США

Песков назвал единственную сферу взаимодействия России и США - РИА Новости, 14.10.2024

Песков назвал единственную сферу взаимодействия России и США

Космос остается единственной сферой, где сохранилось взаимодействие профильных агентств России и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T13:25

2024-10-14T13:25

2024-10-14T13:30

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Космос остается единственной сферой, где сохранилось взаимодействие профильных агентств России и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Компания SpaceX, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, произвела пятый тестовый запуск создаваемого для полетов на Луну и Марс космического корабля Starship."Космос остается единственной сферой, где сохранилось невообразимое взаимодействие двух космических агентств - России и США. Мы отслеживаем новости, как развивается космическая программа США", - сказал он журналистам на вопрос, следили ли за пуском космического корабля компании Space X.Ранее представитель Федерального управления гражданской авиации США (FAA) заявил РИА Новости, что ведомство разрешило компании SpaceX провести пятый тестовый запуск создаваемого для полетов на Луну и Марс космического корабля Starship, испытательный полет запланирован на воскресенье.В сентябре предприниматель и владелец SpaceX Илон Маск возмутился политикой регулятора США, правила которого, по его мнению, в долгосрочной перспективе могут помешать его корпорации SpaceX отправить первого человека на Марс: перед пятым тестовым запуском корабля Starship необходимо проводить 60-дневные консультации с подразделениями Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) с целью гарантировать безопасность деятельности корпорации для окружающей среды. При этом консультации могут продлеваться регуляторным органом неограниченное количество раз.Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне 2024 года.Ранее Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года.

https://ria.ru/20241014/peskov-1977938698.html

https://ria.ru/20241014/moldaviya-1977938610.html

https://ria.ru/20241014/peskov-1977939008.html

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россия, луна, марс, космос - риа наука, дмитрий песков, илон маск, spacex