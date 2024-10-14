https://ria.ru/20241014/peskov-1977936903.html
В Кремле прокомментировали учения НАТО в условиях война на Украине
В Кремле прокомментировали учения НАТО в условиях война на Украине - РИА Новости, 14.10.2024
В Кремле прокомментировали учения НАТО в условиях война на Украине
Учения ядерных сил НАТО в нынешних условиях горячей войны на Украине не ведут ни к чему иному, кроме как к нагнетанию напряженности, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:24
2024-10-14T13:24
2024-10-14T13:24
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Учения ядерных сил НАТО в нынешних условиях горячей войны на Украине не ведут ни к чему иному, кроме как к нагнетанию напряженности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник на севере Европы начинаются масштабные учения ядерных сил НАТО "Стойкий полдень" (Steadfast Noon) с участием двух тысяч военнослужащих из 13 государств альянса и до 60 военных самолетов. "В условиях горячей войны, которая ведется в рамках украинского конфликта, разумеется, подобные учения не ведут ни к чему, кроме как к дальнейшему нагнетанию напряженности", - сказал Песков журналистам, комментируя отношение РФ к проведению этих учений.
https://ria.ru/20241014/peskov-1977936261.html
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россия, украина, европа, дмитрий песков, нато
Россия, Украина, Европа, Дмитрий Песков, НАТО
В Кремле прокомментировали учения НАТО в условиях война на Украине
Песков: учения НАТО в условиях война на Украине ведут к нагнетанию напряженности