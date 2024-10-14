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Россия никогда не двигалась к границам НАТО, заявил Песков - РИА Новости, 14.10.2024
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13:22 14.10.2024 (обновлено: 13:35 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/peskov-1977936261.html
Россия никогда не двигалась к границам НАТО, заявил Песков
Россия никогда не двигалась к границам НАТО, заявил Песков - РИА Новости, 14.10.2024
Россия никогда не двигалась к границам НАТО, заявил Песков
Россия со своей военной инфраструктурой никогда не двигалась к границам НАТО, всегда было наоборот, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:22
2024-10-14T13:35
нато
россия
германия
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия со своей военной инфраструктурой никогда не двигалась к границам НАТО, всегда было наоборот, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никогда Россия со своей военной инфраструктурой не двигалась в сторону НАТО. Всегда был процесс наоборот. Мы все знаем наперечёт все волны расширения НАТО и все шаги, когда военная инфраструктура НАТО приближалась к границам Российской Федерации. Здесь однозначно возникает понимание, кто для кого представляет опасность", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлению главы федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля о якобы способности России напасть на страны НАТО к концу десятилетия.
https://ria.ru/20241013/stoltenberg-1977853520.html
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нато, россия, германия, дмитрий песков
НАТО, Россия, Германия, Дмитрий Песков
Россия никогда не двигалась к границам НАТО, заявил Песков

Песков: Россия никогда не двигалась к границам НАТО, было наоборот

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия со своей военной инфраструктурой никогда не двигалась к границам НАТО, всегда было наоборот, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никогда Россия со своей военной инфраструктурой не двигалась в сторону НАТО. Всегда был процесс наоборот. Мы все знаем наперечёт все волны расширения НАТО и все шаги, когда военная инфраструктура НАТО приближалась к границам Российской Федерации. Здесь однозначно возникает понимание, кто для кого представляет опасность", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлению главы федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля о якобы способности России напасть на страны НАТО к концу десятилетия.
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Бывший генсек НАТО сделал неожиданное заявление о России
13 октября, 19:35
 
НАТОРоссияГерманияДмитрий Песков
 
 
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