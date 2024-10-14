https://ria.ru/20241014/peskov-1977936261.html

Россия никогда не двигалась к границам НАТО, заявил Песков

Россия никогда не двигалась к границам НАТО, заявил Песков - РИА Новости, 14.10.2024

Россия никогда не двигалась к границам НАТО, заявил Песков

Россия со своей военной инфраструктурой никогда не двигалась к границам НАТО, всегда было наоборот, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T13:22

2024-10-14T13:22

2024-10-14T13:35

нато

россия

германия

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия со своей военной инфраструктурой никогда не двигалась к границам НАТО, всегда было наоборот, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никогда Россия со своей военной инфраструктурой не двигалась в сторону НАТО. Всегда был процесс наоборот. Мы все знаем наперечёт все волны расширения НАТО и все шаги, когда военная инфраструктура НАТО приближалась к границам Российской Федерации. Здесь однозначно возникает понимание, кто для кого представляет опасность", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлению главы федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля о якобы способности России напасть на страны НАТО к концу десятилетия.

https://ria.ru/20241013/stoltenberg-1977853520.html

россия

германия

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2024

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нато, россия, германия, дмитрий песков