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Экипаж "Тосочки" уничтожил пехоту ВСУ при ротации в Курской области - РИА Новости, 14.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:14 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/pekhota-1977883640.html
Экипаж "Тосочки" уничтожил пехоту ВСУ при ротации в Курской области
Экипаж "Тосочки" уничтожил пехоту ВСУ при ротации в Курской области - РИА Новости, 14.10.2024
Экипаж "Тосочки" уничтожил пехоту ВСУ при ротации в Курской области
Экипаж тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка" уничтожил пехоту ВСУ во время ротации в Курской области, рассказал РИА Новости военнослужащий 810-ой... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T08:14
2024-10-14T08:14
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 окт – РИА Новости. Экипаж тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка" уничтожил пехоту ВСУ во время ротации в Курской области, рассказал РИА Новости военнослужащий 810-ой гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, действующей в составе группировки войск "Север". "Разведкой было выявлено, что противник производит ротацию своих войск, после чего было принято решение на открытие огня (ТОС-2 "Тосочка")",- сказал морпех. По его словам, приехав на место боевой работы, экипаж тяжёлой огнемётной системы быстро развернулся, нацелился и нанёс удар по противнику во время его ротации.
https://ria.ru/20241011/ukraina-1977483161.html
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безопасность, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины
Экипаж "Тосочки" уничтожил пехоту ВСУ при ротации в Курской области

Экипаж ТОС-2 "Тосочка" уничтожил пехоту ВСУ во время ротации в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС -2 "Тосочка"
Тяжелая огнеметная система ТОС -2 Тосочка - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Тяжелая огнеметная система ТОС -2 "Тосочка". Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 окт – РИА Новости. Экипаж тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка" уничтожил пехоту ВСУ во время ротации в Курской области, рассказал РИА Новости военнослужащий 810-ой гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, действующей в составе группировки войск "Север".
"Разведкой было выявлено, что противник производит ротацию своих войск, после чего было принято решение на открытие огня (ТОС-2 "Тосочка")",- сказал морпех.
По его словам, приехав на место боевой работы, экипаж тяжёлой огнемётной системы быстро развернулся, нацелился и нанёс удар по противнику во время его ротации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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