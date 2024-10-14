https://ria.ru/20241014/pekhota-1977883640.html

Экипаж "Тосочки" уничтожил пехоту ВСУ при ротации в Курской области

Экипаж "Тосочки" уничтожил пехоту ВСУ при ротации в Курской области - РИА Новости, 14.10.2024

Экипаж "Тосочки" уничтожил пехоту ВСУ при ротации в Курской области

Экипаж тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка" уничтожил пехоту ВСУ во время ротации в Курской области, рассказал РИА Новости военнослужащий 810-ой... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T08:14

2024-10-14T08:14

2024-10-14T08:14

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 окт – РИА Новости. Экипаж тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка" уничтожил пехоту ВСУ во время ротации в Курской области, рассказал РИА Новости военнослужащий 810-ой гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, действующей в составе группировки войск "Север". "Разведкой было выявлено, что противник производит ротацию своих войск, после чего было принято решение на открытие огня (ТОС-2 "Тосочка")",- сказал морпех. По его словам, приехав на место боевой работы, экипаж тяжёлой огнемётной системы быстро развернулся, нацелился и нанёс удар по противнику во время его ротации.

https://ria.ru/20241011/ukraina-1977483161.html

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безопасность, курская область, вооруженные силы украины