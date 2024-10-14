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Китай отправил в Вашингтон двух гигантских панд впервые за 24 года - РИА Новости, 14.10.2024
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23:26 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/pandy-1978045238.html
Китай отправил в Вашингтон двух гигантских панд впервые за 24 года
Китай отправил в Вашингтон двух гигантских панд впервые за 24 года - РИА Новости, 14.10.2024
Китай отправил в Вашингтон двух гигантских панд впервые за 24 года
Две трёхлетние гигантские панды Бао Ли и Цин Бао покинули исследовательский центр в Дуцзяньяне на юго-западе Китая и отправились в Национальный зоопарк... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T23:26
2024-10-14T23:26
в мире
китай
вашингтон (штат)
пекин
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ВАШИНГТОН, 14 октября – РИА Новости. Две трёхлетние гигантские панды Бао Ли и Цин Бао покинули исследовательский центр в Дуцзяньяне на юго-западе Китая и отправились в Национальный зоопарк Вашингтона, став первыми представителями данного вида, которых Пекин направил в американскую столицу за последние 24 года, передает телеканал CNN. Панды отправились в путь на борту специального самолета Boeing 777, прозванного "Panda Express". Китайская ассоциация охраны дикой природы сообщила, что для них подготовлены специальные припасы, включая кукурузные булочки, бамбук, морковь, воду и медикаменты, чтобы обеспечить комфорт во время многочасового перелёта. Эти панды станут первыми жителями обновлённого пандового павильона Вашингтонского зоопарка, который пустовал после того, как предыдущая пара панд вернулась в Китай в ноябре прошлого года. Их отъезд вызвал шквал эмоциональных прощаний среди посетителей зоопарка, который долгое время оставался без панд. Китайская "панда-дипломатия" стала редким позитивным сигналом в отношениях между США и Китаем, на фоне напряженности в торговой, технологической и геополитической сферах. CNN стало единственным иностранным СМИ, которое запечатлело момент отправки панд из Дуцзяньяна.
https://ria.ru/20240826/katyusha-1968593040.html
https://ria.ru/20240703/panda-1957012615.html
китай
вашингтон (штат)
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353
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в мире, китай, вашингтон (штат), пекин
В мире, Китай, Вашингтон (штат), Пекин
Китай отправил в Вашингтон двух гигантских панд впервые за 24 года

CNN: Китай отправил в Вашингтон двух гигантских панд впервые за 24 года

© РИА Новости / Александр КовалевПанды
Панды - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Александр Ковалев
Панды. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 октября – РИА Новости. Две трёхлетние гигантские панды Бао Ли и Цин Бао покинули исследовательский центр в Дуцзяньяне на юго-западе Китая и отправились в Национальный зоопарк Вашингтона, став первыми представителями данного вида, которых Пекин направил в американскую столицу за последние 24 года, передает телеканал CNN.
Панды отправились в путь на борту специального самолета Boeing 777, прозванного "Panda Express". Китайская ассоциация охраны дикой природы сообщила, что для них подготовлены специальные припасы, включая кукурузные булочки, бамбук, морковь, воду и медикаменты, чтобы обеспечить комфорт во время многочасового перелёта.
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Посольство Китая подарило панде Катюше большую коробку игрушек
26 августа, 18:24
Эти панды станут первыми жителями обновлённого пандового павильона Вашингтонского зоопарка, который пустовал после того, как предыдущая пара панд вернулась в Китай в ноябре прошлого года. Их отъезд вызвал шквал эмоциональных прощаний среди посетителей зоопарка, который долгое время оставался без панд.
Китайская "панда-дипломатия" стала редким позитивным сигналом в отношениях между США и Китаем, на фоне напряженности в торговой, технологической и геополитической сферах.
CNN стало единственным иностранным СМИ, которое запечатлело момент отправки панд из Дуцзяньяна.
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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3 июля, 08:20
 
В миреКитайВашингтон (штат)Пекин
 
 
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