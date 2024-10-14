https://ria.ru/20241014/otstrele-1978011388.html
В Пензенской области проверят сообщения об отстреле медвежонка
В Пензенской области проверят сообщения об отстреле медвежонка - РИА Новости, 14.10.2024
В Пензенской области проверят сообщения об отстреле медвежонка
Прокуратура Пензенской области начала проверку сообщения об отстреле медвежонка, зашедшего в село, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T18:06
2024-10-14T18:06
2024-10-14T18:06
происшествия
пензенская область
спасский район
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САРАТОВ, 14 окт — РИА Новости. Прокуратура Пензенской области начала проверку сообщения об отстреле медвежонка, зашедшего в село, сообщается в Telegram-канале ведомства. "По появившейся в сети интернет информации об отстреле медвежонка в селе Устье Спасского района прокуратура Пензенской области организовала проверку исполнения природоохранного законодательства. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования. По предварительной информации, зверь был застрелен 12 октября при проведении его отлова сотрудником регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования", - говорится в сообщении. В Telegram-канале областного минлесхоза отмечается, что медведь возрастом до одного года был обнаружен в селе Устье в субботу. "Сотрудники минлесхоза Пензенской области совместно с работниками полиции незамедлительно отправились на место происшествия. Они обнаружили, что медвежонок истощен и ведет себя нетипично для своего вида: проявляет агрессию, не боится людей и даже сам вышел в населённый пункт, что создавало угрозу для местных жителей. К сожалению, в процессе отлова животное получило травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Причинения вреда здоровью граждан не допущено", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240711/medved-1959106484.html
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происшествия, пензенская область, спасский район
Происшествия, Пензенская область, Спасский район
В Пензенской области проверят сообщения об отстреле медвежонка
В Пензенской области проверят сообщения об отстреле медвежонка, зашедшего в село