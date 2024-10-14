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Фигуранты дела о массовом отравлении шаурмой в Курске не признали вину - РИА Новости, 14.10.2024
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20:30 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/otravlenie-1978031015.html
Фигуранты дела о массовом отравлении шаурмой в Курске не признали вину
Фигуранты дела о массовом отравлении шаурмой в Курске не признали вину - РИА Новости, 14.10.2024
Фигуранты дела о массовом отравлении шаурмой в Курске не признали вину
Суд начал рассмотрение дела об отравлении шаурмой более двадцати человек в Курске, в результате которого одна из пострадавших скончалась, в ходе заседания... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T20:30
2024-10-14T20:30
происшествия
курская область
россия
курск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КУРСК, 14 окт – РИА Новости. Суд начал рассмотрение дела об отравлении шаурмой более двадцати человек в Курске, в результате которого одна из пострадавших скончалась, в ходе заседания обвиняемые не признали своей вины, сообщает в понедельник объединённая пресс-служба судебной системы Курской области. "Сегодня состоялось первое судебное заседание по обвинению Мансуршоха Фаезова, Дилбар Санговой, Шахриера Файезова и Парвиза Алимардонзода в производстве, хранении сбыте товаров и продукции группой лиц по предварительному сговору, не отвечающей требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть человека. Обвиняемые свою вину не признали", говорится в сообщении суда. Ранее сообщалось, что в сентябре 2023 года в городе Льгове Курской области несколько пациентов обратились в скорую с признаками острой кишечной инфекции. По результатам исследований материалов от больных у пострадавших выявили стафилококк. По информации Роспотребнадзора по Курской области, все пострадавшие употребляли в пищу шаурму. Как позднее сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, шаурму готовили из продуктов, на которые не оформляли ветеринарные сопроводительные документы. В результате отравления одна девушка скончалась от инфекционно-токсического шока, еще 22 человека, в том числе восемь детей и подростков, обратились за медицинской помощью. В СУСК РФ по региону возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ "производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". Владелец торговой точки с шаурмой, уроженец Таджикистана Мансуршох Фаёзов, вместе с двумя поварами и помощником повара были задержаны.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
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происшествия, курская область, россия, курск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Курская область, Россия, Курск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Фигуранты дела о массовом отравлении шаурмой в Курске не признали вину

Суд начал рассмотрение дела об отравлении шаурмой более 20 человек в Курске

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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КУРСК, 14 окт – РИА Новости. Суд начал рассмотрение дела об отравлении шаурмой более двадцати человек в Курске, в результате которого одна из пострадавших скончалась, в ходе заседания обвиняемые не признали своей вины, сообщает в понедельник объединённая пресс-служба судебной системы Курской области.
"Сегодня состоялось первое судебное заседание по обвинению Мансуршоха Фаезова, Дилбар Санговой, Шахриера Файезова и Парвиза Алимардонзода в производстве, хранении сбыте товаров и продукции группой лиц по предварительному сговору, не отвечающей требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть человека. Обвиняемые свою вину не признали", говорится в сообщении суда.
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Ранее сообщалось, что в сентябре 2023 года в городе Льгове Курской области несколько пациентов обратились в скорую с признаками острой кишечной инфекции. По результатам исследований материалов от больных у пострадавших выявили стафилококк. По информации Роспотребнадзора по Курской области, все пострадавшие употребляли в пищу шаурму. Как позднее сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, шаурму готовили из продуктов, на которые не оформляли ветеринарные сопроводительные документы. В результате отравления одна девушка скончалась от инфекционно-токсического шока, еще 22 человека, в том числе восемь детей и подростков, обратились за медицинской помощью.
В СУСК РФ по региону возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ "производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". Владелец торговой точки с шаурмой, уроженец Таджикистана Мансуршох Фаёзов, вместе с двумя поварами и помощником повара были задержаны.
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ПроисшествияКурская областьРоссияКурскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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