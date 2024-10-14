https://ria.ru/20241014/orden-1978034106.html
Лавров вручил ректору МГИМО орден Александра Невского
Лавров вручил ректору МГИМО орден Александра Невского - РИА Новости, 14.10.2024
Лавров вручил ректору МГИМО орден Александра Невского
Глава МИД РФ Сергей Лавров вручил ректору МГИМО Анатолию Торкунову орден Александра Невского. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T21:05
2024-10-14T21:05
2024-10-14T21:05
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров вручил ректору МГИМО Анатолию Торкунову орден Александра Невского. Ранее президент России Владимир Путин в своей поздравительной телеграмме профессорско-преподавательскому коллективу, сотрудникам, студентам, аспирантам и выпускникам МГИМО по случаю 80-летия университета, заявил, что коллектив МГИМО награждается Орденом Александра Невского за выдающиеся достижения в образовательной и научной сферах. "МГИМО остается на передовой нашей дипломатии, внешнеполитической деятельности по выполнению Концепции внешней политики, которая была утверждена президентом", - сказал Лавров на торжественном вечере по случаю 80-летия МГИМО. Министр отметил, что МИД России тесным образом сотрудничает с коллективом МГИМО и ценит его. В понедельник МГИМО празднует свое 80-летие. Это один из старейших университетских центров страны по подготовке специалистов международного профиля. За годы своей работы вуз обучил свыше 40 тысяч студентов, в том числе более 5,5 тысячи иностранных граждан. В числе его выпускников – известные политики, дипломаты, журналисты.
https://ria.ru/20241014/chernyshenko-1977896127.html
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общество, россия, сергей лавров, александр невский, анатолий торкунов, мгимо
Общество, Россия, Сергей Лавров, Александр Невский, Анатолий Торкунов, МГИМО
Лавров вручил ректору МГИМО орден Александра Невского
Лавров вручил ректору МГИМО Торкунову орден Александра Невского
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров вручил ректору МГИМО Анатолию Торкунову орден Александра Невского.
Ранее президент России Владимир Путин
в своей поздравительной телеграмме профессорско-преподавательскому коллективу, сотрудникам, студентам, аспирантам и выпускникам МГИМО по случаю 80-летия университета, заявил, что коллектив МГИМО награждается Орденом Александра Невского за выдающиеся достижения в образовательной и научной сферах.
"МГИМО остается на передовой нашей дипломатии, внешнеполитической деятельности по выполнению Концепции внешней политики, которая была утверждена президентом", - сказал Лавров на торжественном вечере по случаю 80-летия МГИМО.
Министр отметил, что МИД России тесным образом сотрудничает с коллективом МГИМО и ценит его.
В понедельник МГИМО празднует свое 80-летие. Это один из старейших университетских центров страны по подготовке специалистов международного профиля. За годы своей работы вуз обучил свыше 40 тысяч студентов, в том числе более 5,5 тысячи иностранных граждан. В числе его выпускников – известные политики, дипломаты, журналисты.