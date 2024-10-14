Рейтинг@Mail.ru
Лавров вручил ректору МГИМО орден Александра Невского - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:05 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/orden-1978034106.html
Лавров вручил ректору МГИМО орден Александра Невского
Лавров вручил ректору МГИМО орден Александра Невского - РИА Новости, 14.10.2024
Лавров вручил ректору МГИМО орден Александра Невского
Глава МИД РФ Сергей Лавров вручил ректору МГИМО Анатолию Торкунову орден Александра Невского. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T21:05
2024-10-14T21:05
общество
россия
сергей лавров
александр невский
анатолий торкунов
мгимо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151417/23/1514172381_0:199:1530:1060_1920x0_80_0_0_d7b2bd2c8fc5e3c231ce6875b5ae7d87.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров вручил ректору МГИМО Анатолию Торкунову орден Александра Невского. Ранее президент России Владимир Путин в своей поздравительной телеграмме профессорско-преподавательскому коллективу, сотрудникам, студентам, аспирантам и выпускникам МГИМО по случаю 80-летия университета, заявил, что коллектив МГИМО награждается Орденом Александра Невского за выдающиеся достижения в образовательной и научной сферах. "МГИМО остается на передовой нашей дипломатии, внешнеполитической деятельности по выполнению Концепции внешней политики, которая была утверждена президентом", - сказал Лавров на торжественном вечере по случаю 80-летия МГИМО. Министр отметил, что МИД России тесным образом сотрудничает с коллективом МГИМО и ценит его. В понедельник МГИМО празднует свое 80-летие. Это один из старейших университетских центров страны по подготовке специалистов международного профиля. За годы своей работы вуз обучил свыше 40 тысяч студентов, в том числе более 5,5 тысячи иностранных граждан. В числе его выпускников – известные политики, дипломаты, журналисты.
https://ria.ru/20241014/chernyshenko-1977896127.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151417/23/1514172381_117:0:1530:1060_1920x0_80_0_0_d3569b0e0bd5fed85ee427397208bfaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей лавров, александр невский, анатолий торкунов, мгимо
Общество, Россия, Сергей Лавров, Александр Невский, Анатолий Торкунов, МГИМО
Лавров вручил ректору МГИМО орден Александра Невского

Лавров вручил ректору МГИМО Торкунову орден Александра Невского

© Фото : MgimoЗдание МГИМО в Москве
Здание МГИМО в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Фото : Mgimo
Здание МГИМО в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров вручил ректору МГИМО Анатолию Торкунову орден Александра Невского.
Ранее президент России Владимир Путин в своей поздравительной телеграмме профессорско-преподавательскому коллективу, сотрудникам, студентам, аспирантам и выпускникам МГИМО по случаю 80-летия университета, заявил, что коллектив МГИМО награждается Орденом Александра Невского за выдающиеся достижения в образовательной и научной сферах.
"МГИМО остается на передовой нашей дипломатии, внешнеполитической деятельности по выполнению Концепции внешней политики, которая была утверждена президентом", - сказал Лавров на торжественном вечере по случаю 80-летия МГИМО.
Министр отметил, что МИД России тесным образом сотрудничает с коллективом МГИМО и ценит его.
В понедельник МГИМО празднует свое 80-летие. Это один из старейших университетских центров страны по подготовке специалистов международного профиля. За годы своей работы вуз обучил свыше 40 тысяч студентов, в том числе более 5,5 тысячи иностранных граждан. В числе его выпускников – известные политики, дипломаты, журналисты.
Здание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Чернышенко поздравил МГИМО с 80-летием
Вчера, 10:04
 
ОбществоРоссияСергей ЛавровАлександр НевскийАнатолий ТоркуновМГИМО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала