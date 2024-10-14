https://ria.ru/20241014/orden-1978034106.html

Лавров вручил ректору МГИМО орден Александра Невского

Лавров вручил ректору МГИМО орден Александра Невского - РИА Новости, 14.10.2024

Лавров вручил ректору МГИМО орден Александра Невского

Глава МИД РФ Сергей Лавров вручил ректору МГИМО Анатолию Торкунову орден Александра Невского. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T21:05

2024-10-14T21:05

2024-10-14T21:05

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров вручил ректору МГИМО Анатолию Торкунову орден Александра Невского. Ранее президент России Владимир Путин в своей поздравительной телеграмме профессорско-преподавательскому коллективу, сотрудникам, студентам, аспирантам и выпускникам МГИМО по случаю 80-летия университета, заявил, что коллектив МГИМО награждается Орденом Александра Невского за выдающиеся достижения в образовательной и научной сферах. "МГИМО остается на передовой нашей дипломатии, внешнеполитической деятельности по выполнению Концепции внешней политики, которая была утверждена президентом", - сказал Лавров на торжественном вечере по случаю 80-летия МГИМО. Министр отметил, что МИД России тесным образом сотрудничает с коллективом МГИМО и ценит его. В понедельник МГИМО празднует свое 80-летие. Это один из старейших университетских центров страны по подготовке специалистов международного профиля. За годы своей работы вуз обучил свыше 40 тысяч студентов, в том числе более 5,5 тысячи иностранных граждан. В числе его выпускников – известные политики, дипломаты, журналисты.

https://ria.ru/20241014/chernyshenko-1977896127.html

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общество, россия, сергей лавров, александр невский, анатолий торкунов, мгимо