Стало известно, какой "сюрприз" Орбан готовит Украине
Politico: Орбан придумал план для Трампа по сокращению помощи Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан придумал для кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа план, как отказаться от помощи Украине, пишет Politico.
"Он [Орбан - Прим.ред] придумал способ, чтобы позволить Трампу, если он успешно изберется в Белый дом на второй срок в ноябре, вывернуться из кредита в размере 50 миллиардов долларов, который США, Европейский союз и лидеры G7 предложили Украине..." — говорится в публикации.
"Он [Орбан - Прим.ред] придумал способ, чтобы позволить Трампу, если он успешно изберется в Белый дом на второй срок в ноябре, вывернуться из кредита в размере 50 миллиардов долларов, который США, Европейский союз и лидеры G7 предложили Украине..." — говорится в публикации.
В статье отмечается, что это позволит американскому политику сказать избирателям-республиканцам, что в случае избрания он не даст Киеву больше ни цента.
Издание пишет, что если Брюссель и Вашингтон совместно выделят кредит, Трамп будет вынужден обслуживать его в течение многих лет. Но если его одобрят без участия США, у него не будет таких обязательств.
Издание пишет, что если Брюссель и Вашингтон совместно выделят кредит, Трамп будет вынужден обслуживать его в течение многих лет. Но если его одобрят без участия США, у него не будет таких обязательств.
По соглашению G7, всю сумму в 50 миллиардов долларов нужно погасить за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов, большинство из которых хранятся в ЕС.
Белый дом изначально поставил свое участие в проекте в зависимость от изменений в санкционном режиме ЕС, требуя, чтобы российские активы в Европе оставались замороженными как минимум три года. Позднее Венгрия наложила вето на этот план и настояла, чтобы санкции продлевались каждые шесть месяцев. Это вынудило Еврокомиссию предложить альтернативный план по привлечению до 35 миллиардов евро из общего бюджета блока - решение, которое требует поддержки большинства стран-членов ЕС. Если США присоединятся к программе, сумма, которую заплатит ЕС, может уменьшиться. По словам западных чиновников, американское правительство рассматривает различные суммы, в том числе возможность внесения пяти миллиардов долларов - эквивалент российских активов, замороженных в США.