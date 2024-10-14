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Стало известно, какой "сюрприз" Орбан готовит Украине - РИА Новости, 14.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:42 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/orban-1977893222.html
Стало известно, какой "сюрприз" Орбан готовит Украине
Стало известно, какой "сюрприз" Орбан готовит Украине - РИА Новости, 14.10.2024
Стало известно, какой "сюрприз" Орбан готовит Украине
Он [Орбан - Прим.ред] придумал способ, чтобы позволить Трампу, если он успешно изберется в Белый дом на второй срок в ноябре, вывернуться из кредита в размере... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T09:42
2024-10-14T09:42
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан придумал для кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа план, как отказаться от помощи Украине, пишет Politico."Он [Орбан - Прим.ред] придумал способ, чтобы позволить Трампу, если он успешно изберется в Белый дом на второй срок в ноябре, вывернуться из кредита в размере 50 миллиардов долларов, который США, Европейский союз и лидеры G7 предложили Украине..." — говорится в публикации. В статье отмечается, что это позволит американскому политику сказать избирателям-республиканцам, что в случае избрания он не даст Киеву больше ни цента. Издание пишет, что если Брюссель и Вашингтон совместно выделят кредит, Трамп будет вынужден обслуживать его в течение многих лет. Но если его одобрят без участия США, у него не будет таких обязательств.По соглашению G7, всю сумму в 50 миллиардов долларов нужно погасить за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов, большинство из которых хранятся в ЕС.Белый дом изначально поставил свое участие в проекте в зависимость от изменений в санкционном режиме ЕС, требуя, чтобы российские активы в Европе оставались замороженными как минимум три года. Позднее Венгрия наложила вето на этот план и настояла, чтобы санкции продлевались каждые шесть месяцев. Это вынудило Еврокомиссию предложить альтернативный план по привлечению до 35 миллиардов евро из общего бюджета блока - решение, которое требует поддержки большинства стран-членов ЕС. Если США присоединятся к программе, сумма, которую заплатит ЕС, может уменьшиться. По словам западных чиновников, американское правительство рассматривает различные суммы, в том числе возможность внесения пяти миллиардов долларов - эквивалент российских активов, замороженных в США.
https://ria.ru/20241014/ukraina-1977885844.html
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в мире, сша, виктор орбан, украина, дональд трамп, евросоюз, венгрия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Виктор Орбан, Украина, Дональд Трамп, Евросоюз, Венгрия
Стало известно, какой "сюрприз" Орбан готовит Украине

Politico: Орбан придумал план для Трампа по сокращению помощи Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан придумал для кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа план, как отказаться от помощи Украине, пишет Politico.

"Он [Орбан - Прим.ред] придумал способ, чтобы позволить Трампу, если он успешно изберется в Белый дом на второй срок в ноябре, вывернуться из кредита в размере 50 миллиардов долларов, который США, Европейский союз и лидеры G7 предложили Украине..." — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что это позволит американскому политику сказать избирателям-республиканцам, что в случае избрания он не даст Киеву больше ни цента.

Издание пишет, что если Брюссель и Вашингтон совместно выделят кредит, Трамп будет вынужден обслуживать его в течение многих лет. Но если его одобрят без участия США, у него не будет таких обязательств.
По соглашению G7, всю сумму в 50 миллиардов долларов нужно погасить за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов, большинство из которых хранятся в ЕС.
Белый дом изначально поставил свое участие в проекте в зависимость от изменений в санкционном режиме ЕС, требуя, чтобы российские активы в Европе оставались замороженными как минимум три года. Позднее Венгрия наложила вето на этот план и настояла, чтобы санкции продлевались каждые шесть месяцев. Это вынудило Еврокомиссию предложить альтернативный план по привлечению до 35 миллиардов евро из общего бюджета блока - решение, которое требует поддержки большинства стран-членов ЕС. Если США присоединятся к программе, сумма, которую заплатит ЕС, может уменьшиться. По словам западных чиновников, американское правительство рассматривает различные суммы, в том числе возможность внесения пяти миллиардов долларов - эквивалент российских активов, замороженных в США.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВиктор ОрбанУкраинаДональд ТрампЕвросоюзВенгрия
 
 
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