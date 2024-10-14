https://ria.ru/20241014/orban-1977893222.html

Стало известно, какой "сюрприз" Орбан готовит Украине

Стало известно, какой "сюрприз" Орбан готовит Украине - РИА Новости, 14.10.2024

Стало известно, какой "сюрприз" Орбан готовит Украине

Он [Орбан - Прим.ред] придумал способ, чтобы позволить Трампу, если он успешно изберется в Белый дом на второй срок в ноябре, вывернуться из кредита в размере... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T09:42

2024-10-14T09:42

2024-10-14T09:42

специальная военная операция на украине

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виктор орбан

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евросоюз

венгрия

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан придумал для кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа план, как отказаться от помощи Украине, пишет Politico."Он [Орбан - Прим.ред] придумал способ, чтобы позволить Трампу, если он успешно изберется в Белый дом на второй срок в ноябре, вывернуться из кредита в размере 50 миллиардов долларов, который США, Европейский союз и лидеры G7 предложили Украине..." — говорится в публикации. В статье отмечается, что это позволит американскому политику сказать избирателям-республиканцам, что в случае избрания он не даст Киеву больше ни цента. Издание пишет, что если Брюссель и Вашингтон совместно выделят кредит, Трамп будет вынужден обслуживать его в течение многих лет. Но если его одобрят без участия США, у него не будет таких обязательств.По соглашению G7, всю сумму в 50 миллиардов долларов нужно погасить за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов, большинство из которых хранятся в ЕС.Белый дом изначально поставил свое участие в проекте в зависимость от изменений в санкционном режиме ЕС, требуя, чтобы российские активы в Европе оставались замороженными как минимум три года. Позднее Венгрия наложила вето на этот план и настояла, чтобы санкции продлевались каждые шесть месяцев. Это вынудило Еврокомиссию предложить альтернативный план по привлечению до 35 миллиардов евро из общего бюджета блока - решение, которое требует поддержки большинства стран-членов ЕС. Если США присоединятся к программе, сумма, которую заплатит ЕС, может уменьшиться. По словам западных чиновников, американское правительство рассматривает различные суммы, в том числе возможность внесения пяти миллиардов долларов - эквивалент российских активов, замороженных в США.

https://ria.ru/20241014/ukraina-1977885844.html

https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977835124.html

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в мире, сша, виктор орбан, украина, дональд трамп, евросоюз, венгрия