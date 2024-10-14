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В США спасателям пришлось уехать из зоны урагана из-за ополченцев - РИА Новости, 14.10.2024
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06:20 14.10.2024 (обновлено: 09:57 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/opolchentsy-1977879238.html
В США спасателям пришлось уехать из зоны урагана из-за ополченцев
В США спасателям пришлось уехать из зоны урагана из-за ополченцев - РИА Новости, 14.10.2024
В США спасателям пришлось уехать из зоны урагана из-за ополченцев
Сотрудники федеральных служб экстренного реагирования были вынуждены прекратить работы по восстановлению районов Северной Каролины, пострадавших от урагана... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T06:20
2024-10-14T09:57
северная каролина
сша
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Сотрудники федеральных служб экстренного реагирования были вынуждены прекратить работы по восстановлению районов Северной Каролины, пострадавших от урагана "Хелен", из-за сообщений о "вооруженных ополченцах", которые охотятся на спасателей, пишет газета The Washington Post.По сведениям издания, 12 октября Лесная служба США, которая помогает Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях (Federal Emergency Management Agency, FEMA) с восстановительными работами, разослала срочное сообщение.&quot;Национальная гвардия заметила два грузовика вооруженных ополченцев, которые заявили, что охотятся на FEMA&quot;, — приводит издание текст письма.Из-за этого FEMA рекомендовало всем спасателям в округе Резерфорд (штат Северная Каролина) прекратить работу и немедленно эвакуироваться.Два федеральных чиновника подтвердили изданию подлинность письма, но отказались комментировать серьезность этой угрозы.Ураган "Хелен", обрушившийся на США в конце сентября, серьезно повредил энергосистему. По данным портала poweroutage.us, без электричества остались около миллиона человек, в основном в Северной и Южной Каролине, причем в Северной Каролине отключения коснулись почти 90 процентов домохозяйств. Как заявил местный оператор Duke Energy, энергетическая инфраструктура "буквально смыта". Кроме того, пострадали системы водоснабжения и связи, а также транспортная инфраструктура.
https://ria.ru/20241005/amerikantsy-1976471652.html
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северная каролина, сша, южная каролина, fema
Северная Каролина, США, Южная Каролина, FEMA
В США спасателям пришлось уехать из зоны урагана из-за ополченцев

Спасателям в Северной Каролине пришлось уехать из зоны урагана из-за ополченцев

© AP Photo / Julio CortezСотрудники Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA)
Сотрудники Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Julio Cortez
Сотрудники Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA). Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Сотрудники федеральных служб экстренного реагирования были вынуждены прекратить работы по восстановлению районов Северной Каролины, пострадавших от урагана "Хелен", из-за сообщений о "вооруженных ополченцах", которые охотятся на спасателей, пишет газета The Washington Post.
По сведениям издания, 12 октября Лесная служба США, которая помогает Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях (Federal Emergency Management Agency, FEMA) с восстановительными работами, разослала срочное сообщение.
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"Национальная гвардия заметила два грузовика вооруженных ополченцев, которые заявили, что охотятся на FEMA", — приводит издание текст письма.

Из-за этого FEMA рекомендовало всем спасателям в округе Резерфорд (штат Северная Каролина) прекратить работу и немедленно эвакуироваться.
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Два федеральных чиновника подтвердили изданию подлинность письма, но отказались комментировать серьезность этой угрозы.
Ураган "Хелен", обрушившийся на США в конце сентября, серьезно повредил энергосистему. По данным портала poweroutage.us, без электричества остались около миллиона человек, в основном в Северной и Южной Каролине, причем в Северной Каролине отключения коснулись почти 90 процентов домохозяйств. Как заявил местный оператор Duke Energy, энергетическая инфраструктура "буквально смыта". Кроме того, пострадали системы водоснабжения и связи, а также транспортная инфраструктура.
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