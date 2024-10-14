https://ria.ru/20241014/opolchentsy-1977879238.html

В США спасателям пришлось уехать из зоны урагана из-за ополченцев

В США спасателям пришлось уехать из зоны урагана из-за ополченцев - РИА Новости, 14.10.2024

В США спасателям пришлось уехать из зоны урагана из-за ополченцев

Сотрудники федеральных служб экстренного реагирования были вынуждены прекратить работы по восстановлению районов Северной Каролины, пострадавших от урагана... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T06:20

2024-10-14T06:20

2024-10-14T09:57

северная каролина

сша

южная каролина

fema

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Сотрудники федеральных служб экстренного реагирования были вынуждены прекратить работы по восстановлению районов Северной Каролины, пострадавших от урагана "Хелен", из-за сообщений о "вооруженных ополченцах", которые охотятся на спасателей, пишет газета The Washington Post.По сведениям издания, 12 октября Лесная служба США, которая помогает Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях (Federal Emergency Management Agency, FEMA) с восстановительными работами, разослала срочное сообщение."Национальная гвардия заметила два грузовика вооруженных ополченцев, которые заявили, что охотятся на FEMA", — приводит издание текст письма.Из-за этого FEMA рекомендовало всем спасателям в округе Резерфорд (штат Северная Каролина) прекратить работу и немедленно эвакуироваться.Два федеральных чиновника подтвердили изданию подлинность письма, но отказались комментировать серьезность этой угрозы.Ураган "Хелен", обрушившийся на США в конце сентября, серьезно повредил энергосистему. По данным портала poweroutage.us, без электричества остались около миллиона человек, в основном в Северной и Южной Каролине, причем в Северной Каролине отключения коснулись почти 90 процентов домохозяйств. Как заявил местный оператор Duke Energy, энергетическая инфраструктура "буквально смыта". Кроме того, пострадали системы водоснабжения и связи, а также транспортная инфраструктура.

https://ria.ru/20241005/amerikantsy-1976471652.html

https://ria.ru/20241005/uragan-1976466564.html

https://ria.ru/20240926/uragan-1974914653.html

северная каролина

сша

южная каролина

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северная каролина, сша, южная каролина, fema