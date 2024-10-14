RT связался с матерью вывесившей флаг России в Одессе женщины
RT связался с матерью вывесившей флаг РФ в Одессе Чесаковой и узнал ее судьбу
© СоцсетиЖенщина пыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника Екатерине II в Одессе
© Соцсети
Женщина пыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника Екатерине II в Одессе
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Елена Чесакова, пытавшаяся повесить флаг России на постамент снятого памятника Екатерине II в Одессе, находится под домашним арестом, заявила ее мать Надежда Чесакова в комментарии, опубликованном в Telegram-канале RT.
"Лена сейчас дома, но ей нельзя выходить. <...> Она под домашним арестом до суда. Еще будет суд. Мы пробуем ее как-то вытянуть. Посмотрим, как получится у нас", — сказала она.
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По словам женщины, адвокат призвал ее дочь извиниться и заявить об изменении взглядов.
"Она адвокату сказала: "Я мнений своих не меняю. Так, как я говорила, — я так и буду говорить. Адвокат говорит: "Тогда это будет очень сложно", — добавила мать Чесаковой.
Она уточнила, что их семья из Перми.
"Мы все из России, волей судьбы занесло нас на Украину. А в душе мы все россияне", — отметила женщина.
В прошлый понедельник украинское издание "Страна.ua" писало, что в Одессе женщина пыталась повесить российский флаг на постамент снесенного памятника Екатерине II. На следующий день против нее завели уголовное дело. Действия женщины квалифицировали как "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России". Мэр Одессы Геннадий Труханов после произошедшего заявил о размещении патруля возле постамента.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда в стране приняли закон о так называемой декоммунизации. В последнее время киевские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.