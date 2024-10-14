https://ria.ru/20241014/odessa-1978041350.html

RT связался с матерью вывесившей флаг России в Одессе женщины

RT связался с матерью вывесившей флаг России в Одессе женщины - РИА Новости, 14.10.2024

RT связался с матерью вывесившей флаг России в Одессе женщины

Елена Чесакова, пытавшаяся повесить флаг России на постамент снятого памятника Екатерине II в Одессе, находится под домашним арестом, заявила ее мать Надежда... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T22:48

2024-10-14T22:48

2024-10-14T23:44

в мире

одесса

екатерина ii

геннадий труханов

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976884046_0:168:693:558_1920x0_80_0_0_d0b4e2a5d386ab27673878079c8bbf24.jpg

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Елена Чесакова, пытавшаяся повесить флаг России на постамент снятого памятника Екатерине II в Одессе, находится под домашним арестом, заявила ее мать Надежда Чесакова в комментарии, опубликованном в Telegram-канале RT."Лена сейчас дома, но ей нельзя выходить. <...> Она под домашним арестом до суда. Еще будет суд. Мы пробуем ее как-то вытянуть. Посмотрим, как получится у нас", — сказала она.По словам женщины, адвокат призвал ее дочь извиниться и заявить об изменении взглядов."Она адвокату сказала: "Я мнений своих не меняю. Так, как я говорила, — я так и буду говорить. Адвокат говорит: "Тогда это будет очень сложно", — добавила мать Чесаковой.Она уточнила, что их семья из Перми."Мы все из России, волей судьбы занесло нас на Украину. А в душе мы все россияне", — отметила женщина.В прошлый понедельник украинское издание "Страна.ua" писало, что в Одессе женщина пыталась повесить российский флаг на постамент снесенного памятника Екатерине II. На следующий день против нее завели уголовное дело. Действия женщины квалифицировали как "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России". Мэр Одессы Геннадий Труханов после произошедшего заявил о размещении патруля возле постамента.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда в стране приняли закон о так называемой декоммунизации. В последнее время киевские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20240713/skandal-1959480570.html

https://ria.ru/20240616/odessa-1953241695.html

одесса

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесса, екатерина ii, геннадий труханов, россия, украина