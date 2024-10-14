https://ria.ru/20241014/obvinenie-1977947554.html

Бывшего гендиректора "Пеленгатора" обвинили в хищении на гособоронзаказе

Бывшего гендиректора "Пеленгатора" обвинили в хищении на гособоронзаказе - РИА Новости, 14.10.2024

Бывшего гендиректора "Пеленгатора" обвинили в хищении на гособоронзаказе

Бывшего гендиректора АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерия Дрогалина обвинили в хищении более 100 миллионов рублей на гособоронзаказе,... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T14:08

2024-10-14T14:08

2024-10-14T15:29

следственный комитет россии (ск рф)

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Бывшего гендиректора АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерия Дрогалина обвинили в хищении более 100 миллионов рублей на гособоронзаказе, сообщили в ГВСУ СК.Уголовное дело в отношении Дрогалина и его подчиненного Александра Богданова возбудили по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". По ней может грозить до десяти лет заключения.По данным следствия, в 2015-2017 годах Дрогалин и Богданов, исполняя в рамках гособоронзаказа многомиллионный контракт на разработку систем вооружения, по подложным документам похитили более 100 миллионов рублей. Деньги они поделили между собой.Богданов находится в СИЗО, Дрогалина отправили под домашний арест.Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в августе признал АО "Пеленгатор" банкротом по заявлению ИП Дениса Гринчука.

https://ria.ru/20241007/ivanov-1976713636.html

https://ria.ru/20241009/arest-1977253576.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

следственный комитет россии (ск рф), россия, общество