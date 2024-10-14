Рейтинг@Mail.ru
Бывшего гендиректора "Пеленгатора" обвинили в хищении на гособоронзаказе - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 14.10.2024 (обновлено: 15:29 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/obvinenie-1977947554.html
Бывшего гендиректора "Пеленгатора" обвинили в хищении на гособоронзаказе
Бывшего гендиректора "Пеленгатора" обвинили в хищении на гособоронзаказе - РИА Новости, 14.10.2024
Бывшего гендиректора "Пеленгатора" обвинили в хищении на гособоронзаказе
Бывшего гендиректора АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерия Дрогалина обвинили в хищении более 100 миллионов рублей на гособоронзаказе,... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:08
2024-10-14T15:29
следственный комитет россии (ск рф)
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Бывшего гендиректора АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерия Дрогалина обвинили в хищении более 100 миллионов рублей на гособоронзаказе, сообщили в ГВСУ СК.Уголовное дело в отношении Дрогалина и его подчиненного Александра Богданова возбудили по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". По ней может грозить до десяти лет заключения.По данным следствия, в 2015-2017 годах Дрогалин и Богданов, исполняя в рамках гособоронзаказа многомиллионный контракт на разработку систем вооружения, по подложным документам похитили более 100 миллионов рублей. Деньги они поделили между собой.Богданов находится в СИЗО, Дрогалина отправили под домашний арест.Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в августе признал АО "Пеленгатор" банкротом по заявлению ИП Дениса Гринчука.
https://ria.ru/20241007/ivanov-1976713636.html
https://ria.ru/20241009/arest-1977253576.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), россия, общество
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Общество
Бывшего гендиректора "Пеленгатора" обвинили в хищении на гособоронзаказе

СК РФ: бывшего гендиректора "Пеленгатора" обвинили в хищении на гособоронзаказе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Бывшего гендиректора АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерия Дрогалина обвинили в хищении более 100 миллионов рублей на гособоронзаказе, сообщили в ГВСУ СК.
Уголовное дело в отношении Дрогалина и его подчиненного Александра Богданова возбудили по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". По ней может грозить до десяти лет заключения.
Бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Тимуру Иванову предъявили обвинения в хищении 3,2 миллиарда рублей
7 октября, 10:56
По данным следствия, в 2015-2017 годах Дрогалин и Богданов, исполняя в рамках гособоронзаказа многомиллионный контракт на разработку систем вооружения, по подложным документам похитили более 100 миллионов рублей. Деньги они поделили между собой.
Богданов находится в СИЗО, Дрогалина отправили под домашний арест.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в августе признал АО "Пеленгатор" банкротом по заявлению ИП Дениса Гринчука.
Фигурант по делу о даче взятки экс-начальнику Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных Сил - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Суд продлил арест бизнесмену, обвиняемому в даче взятки Кузнецову
9 октября, 17:10
 
Следственный комитет России (СК РФ)РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала