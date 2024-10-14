https://ria.ru/20241014/obvinenie-1977947554.html
Бывшего гендиректора "Пеленгатора" обвинили в хищении на гособоронзаказе
Бывшего гендиректора "Пеленгатора" обвинили в хищении на гособоронзаказе - РИА Новости, 14.10.2024
Бывшего гендиректора "Пеленгатора" обвинили в хищении на гособоронзаказе
Бывшего гендиректора АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерия Дрогалина обвинили в хищении более 100 миллионов рублей на гособоронзаказе,... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:08
2024-10-14T14:08
2024-10-14T15:29
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Бывшего гендиректора АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерия Дрогалина обвинили в хищении более 100 миллионов рублей на гособоронзаказе, сообщили в ГВСУ СК.Уголовное дело в отношении Дрогалина и его подчиненного Александра Богданова возбудили по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". По ней может грозить до десяти лет заключения.По данным следствия, в 2015-2017 годах Дрогалин и Богданов, исполняя в рамках гособоронзаказа многомиллионный контракт на разработку систем вооружения, по подложным документам похитили более 100 миллионов рублей. Деньги они поделили между собой.Богданов находится в СИЗО, Дрогалина отправили под домашний арест.Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в августе признал АО "Пеленгатор" банкротом по заявлению ИП Дениса Гринчука.
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следственный комитет россии (ск рф), россия, общество
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Общество
Бывшего гендиректора "Пеленгатора" обвинили в хищении на гособоронзаказе
СК РФ: бывшего гендиректора "Пеленгатора" обвинили в хищении на гособоронзаказе
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Бывшего гендиректора АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерия Дрогалина обвинили в хищении более 100 миллионов рублей на гособоронзаказе, сообщили в ГВСУ СК.
Уголовное дело в отношении Дрогалина и его подчиненного Александра Богданова возбудили по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". По ней может грозить до десяти лет заключения.
По данным следствия, в 2015-2017 годах Дрогалин и Богданов, исполняя в рамках гособоронзаказа многомиллионный контракт на разработку систем вооружения, по подложным документам похитили более 100 миллионов рублей. Деньги они поделили между собой.
Богданов находится в СИЗО, Дрогалина отправили под домашний арест.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга
и Ленинградской области в августе признал АО "Пеленгатор" банкротом по заявлению ИП Дениса Гринчука.