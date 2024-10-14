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При украинских обстрелах ДНР за два года пострадали 488 детей
При украинских обстрелах ДНР за два года пострадали 488 детей - РИА Новости, 14.10.2024
При украинских обстрелах ДНР за два года пострадали 488 детей
Как минимум 488 детей пострадали в результате действий украинских войск на территории ДНР с февраля 2022 года, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T23:42
2024-10-14T23:42
2024-10-14T23:42
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Как минимум 488 детей пострадали в результате действий украинских войск на территории ДНР с февраля 2022 года, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За 970 дней эскалации погибло 5096 гражданских лиц, в том числе 152 ребенка. Ранения различной степени тяжести получили 7184 гражданских лиц, в том числе 488 детей", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с февраля 2022 года представительство зафиксировало 167 случаев подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", трое из них в результате ранений скончались. За это время ВСУ выпустили по территории ДНР 197 368 боеприпасов различного калибра. Представительство за все это время зафиксировало 40 097 фактов ведения огня со стороны украинских войск, из них с применением тяжелого вооружения - 39 049. По информации представительства, в ДНР за этот период было повреждено 2582 транспортных средства, 4005 объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, представительство зафиксировало 15 506 фактов повреждений жилых домов.
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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинских обстрелах ДНР за два года пострадали 488 детей
При украинских обстрелах ДНР за 2 года пострадали 488 детей, 152 погибли