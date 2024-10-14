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Украинские войска обстреляли жилые кварталы в Токмаке
Украинские войска обстреляли жилые кварталы в Токмаке - РИА Новости, 14.10.2024
Украинские войска обстреляли жилые кварталы в Токмаке
Украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Токмака в Запорожской области, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T15:33
2024-10-14T15:33
2024-10-14T15:33
специальная военная операция на украине
запорожская область
токмак
владимир рогов
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Токмака в Запорожской области, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов в Telegram-канале. "Токмак под огнём боевиков ВСУ. Нацисты наносят удары по жилым кварталам мирных жителей", - написал Рогов. Подробности произошедшего уточняются. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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запорожская область, токмак, владимир рогов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Токмак, Владимир Рогов, Происшествия
Украинские войска обстреляли жилые кварталы в Токмаке
Рогов: ВСУ обстреляли жилые кварталы в запорожском Токмаке