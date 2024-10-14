https://ria.ru/20241014/obstrel-1977968146.html

Украинские войска обстреляли жилые кварталы в Токмаке

Украинские войска обстреляли жилые кварталы в Токмаке - РИА Новости, 14.10.2024

Украинские войска обстреляли жилые кварталы в Токмаке

Украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Токмака в Запорожской области, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T15:33

2024-10-14T15:33

2024-10-14T15:33

специальная военная операция на украине

запорожская область

токмак

владимир рогов

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Токмака в Запорожской области, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов в Telegram-канале. "Токмак под огнём боевиков ВСУ. Нацисты наносят удары по жилым кварталам мирных жителей", - написал Рогов. Подробности произошедшего уточняются. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

запорожская область

токмак

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запорожская область, токмак, владимир рогов, происшествия