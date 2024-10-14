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При обстреле Дзержинска в ДНР пострадала мирная жительница
При обстреле Дзержинска в ДНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 14.10.2024
При обстреле Дзержинска в ДНР пострадала мирная жительница
Мирная жительница города Дзержинска, который входит в городской округ Горловка в ДНР, ранена в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в понедельник... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:39
2024-10-14T12:39
2024-10-14T12:39
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Мирная жительница города Дзержинска, который входит в городской округ Горловка в ДНР, ранена в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле Дзержинска в ДНР пострадала мирная жительница
Мэр Приходько: при обстреле Дзержинска в ДНР со стороны ВСУ пострадала женщина