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При обстреле под Белгородом ребенок получил осколочное ранение
При обстреле под Белгородом ребенок получил осколочное ранение - РИА Новости, 14.10.2024
При обстреле под Белгородом ребенок получил осколочное ранение
Двухлетняя девочка получила касательное осколочное ранение ноги в результате обстрела Шебекинского городского округа в Белгородской области в воскресенье,... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T09:21
2024-10-14T09:21
2024-10-14T09:36
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
шебекино
белгородская область
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ТУЛА, 14 окт – РИА Новости. Двухлетняя девочка получила касательное осколочное ранение ноги в результате обстрела Шебекинского городского округа в Белгородской области в воскресенье, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, за воскресенье по Шебекино, сёлам Архангельское, Новая Таволжанка и Середа вооруженные силы Украины выпустили 21 боеприпас в ходе трех обстрелов. Населённые пункты также атаковали два беспилотника."В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратились родители с ребёнком, который пострадал в результате обстрела города Шебекино 12 октября. Двухлетней девочке диагностировали касательное осколочное ранение ноги. После оказания медицинской помощи лечение продолжат амбулаторно", - написал Гладков в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20241014/ugledar-1977891854.html
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белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, шебекино, белгородская область
Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Шебекино, Белгородская область
При обстреле под Белгородом ребенок получил осколочное ранение
При обстреле Шебекинского городского округа двухлетняя девочка получила ранение