https://ria.ru/20241014/obstrel-1977889388.html

При обстреле под Белгородом ребенок получил осколочное ранение

При обстреле под Белгородом ребенок получил осколочное ранение - РИА Новости, 14.10.2024

При обстреле под Белгородом ребенок получил осколочное ранение

Двухлетняя девочка получила касательное осколочное ранение ноги в результате обстрела Шебекинского городского округа в Белгородской области в воскресенье,... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T09:21

2024-10-14T09:21

2024-10-14T09:36

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

шебекино

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

ТУЛА, 14 окт – РИА Новости. Двухлетняя девочка получила касательное осколочное ранение ноги в результате обстрела Шебекинского городского округа в Белгородской области в воскресенье, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, за воскресенье по Шебекино, сёлам Архангельское, Новая Таволжанка и Середа вооруженные силы Украины выпустили 21 боеприпас в ходе трех обстрелов. Населённые пункты также атаковали два беспилотника."В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратились родители с ребёнком, который пострадал в результате обстрела города Шебекино 12 октября. Двухлетней девочке диагностировали касательное осколочное ранение ноги. После оказания медицинской помощи лечение продолжат амбулаторно", - написал Гладков в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20241014/ugledar-1977891854.html

белгород

шебекино

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, шебекино, белгородская область