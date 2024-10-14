https://ria.ru/20241014/obstrel-1977889294.html
В Белгородском районе один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ
В Белгородском районе один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ - РИА Новости, 14.10.2024
В Белгородском районе один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ
Один мирный житель погиб, двое бойцов самообороны получили ранения при обстреле ВСУ Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T09:19
2024-10-14T09:19
2024-10-14T10:00
специальная военная операция на украине
белгородский район
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
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ТУЛА, 14 окт — РИА Новости. Один мирный житель погиб, двое бойцов самообороны получили ранения при обстреле ВСУ Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."По поселкам Малиновка и Северный, селам Беловское, Красное, Отрадное, Петровка, Стрелецкое и Щетиновка выпущены шесть боеприпасов в ходе одного обстрела и десять беспилотников, четыре из которых сбиты системой ПВО. К большому горю, вчера погиб мирный житель. Ранены два бойца самообороны", — написал он.По словам губернатора, раненых доставили в областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.Кроме того, в больнице умерла жительница села Устинка, которая пострадала при обстреле накануне.В Белгородском районе обстрел повредил два частных дома, социальный объект, административное здание предприятия и два автомобиля, добавил Гладков.Он рассказал также, что накануне украинские войска обстреляли и Шебекинский район, там ранена двухлетняя девочка.Белгородский район граничит с Украиной и постоянно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20241012/gladkov-1977708173.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Белгородском районе один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ
Мирный житель погиб и 2 бойца самообороны ранены при атаке на Белгородский район