https://ria.ru/20241014/obstrel-1977889294.html

В Белгородском районе один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ

В Белгородском районе один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ - РИА Новости, 14.10.2024

В Белгородском районе один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ

Один мирный житель погиб, двое бойцов самообороны получили ранения при обстреле ВСУ Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T09:19

2024-10-14T09:19

2024-10-14T10:00

специальная военная операция на украине

белгородский район

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

белгород

белгородская область

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ТУЛА, 14 окт — РИА Новости. Один мирный житель погиб, двое бойцов самообороны получили ранения при обстреле ВСУ Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."По поселкам Малиновка и Северный, селам Беловское, Красное, Отрадное, Петровка, Стрелецкое и Щетиновка выпущены шесть боеприпасов в ходе одного обстрела и десять беспилотников, четыре из которых сбиты системой ПВО. К большому горю, вчера погиб мирный житель. Ранены два бойца самообороны", — написал он.По словам губернатора, раненых доставили в областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.Кроме того, в больнице умерла жительница села Устинка, которая пострадала при обстреле накануне.В Белгородском районе обстрел повредил два частных дома, социальный объект, административное здание предприятия и два автомобиля, добавил Гладков.Он рассказал также, что накануне украинские войска обстреляли и Шебекинский район, там ранена двухлетняя девочка.Белгородский район граничит с Украиной и постоянно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20241012/gladkov-1977708173.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгород

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородский район, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, белгород, белгородская область