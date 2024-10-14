Рейтинг@Mail.ru
В Белгородском районе один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:19 14.10.2024 (обновлено: 10:00 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/obstrel-1977889294.html
В Белгородском районе один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ
В Белгородском районе один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ - РИА Новости, 14.10.2024
В Белгородском районе один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ
Один мирный житель погиб, двое бойцов самообороны получили ранения при обстреле ВСУ Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T09:19
2024-10-14T10:00
специальная военная операция на украине
белгородский район
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg
ТУЛА, 14 окт — РИА Новости. Один мирный житель погиб, двое бойцов самообороны получили ранения при обстреле ВСУ Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."По поселкам Малиновка и Северный, селам Беловское, Красное, Отрадное, Петровка, Стрелецкое и Щетиновка выпущены шесть боеприпасов в ходе одного обстрела и десять беспилотников, четыре из которых сбиты системой ПВО. К большому горю, вчера погиб мирный житель. Ранены два бойца самообороны", — написал он.По словам губернатора, раненых доставили в областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.Кроме того, в больнице умерла жительница села Устинка, которая пострадала при обстреле накануне.В Белгородском районе обстрел повредил два частных дома, социальный объект, административное здание предприятия и два автомобиля, добавил Гладков.Он рассказал также, что накануне украинские войска обстреляли и Шебекинский район, там ранена двухлетняя девочка.Белгородский район граничит с Украиной и постоянно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20241012/gladkov-1977708173.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородский район
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8c75797ef1505b8c4c0d3c1b2bc8eb51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородский район, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, белгород, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгород, Белгородская область
В Белгородском районе один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ

Мирный житель погиб и 2 бойца самообороны ранены при атаке на Белгородский район

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 14 окт — РИА Новости. Один мирный житель погиб, двое бойцов самообороны получили ранения при обстреле ВСУ Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"По поселкам Малиновка и Северный, селам Беловское, Красное, Отрадное, Петровка, Стрелецкое и Щетиновка выпущены шесть боеприпасов в ходе одного обстрела и десять беспилотников, четыре из которых сбиты системой ПВО. К большому горю, вчера погиб мирный житель. Ранены два бойца самообороны", — написал он.
Автомобиль скорой помощи в Белгороде, где ПВО в ночь на 9 июня сбила несколько воздушных целей - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погиб человек, 11 ранены
12 октября, 06:18
По словам губернатора, раненых доставили в областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.
Кроме того, в больнице умерла жительница села Устинка, которая пострадала при обстреле накануне.
В Белгородском районе обстрел повредил два частных дома, социальный объект, административное здание предприятия и два автомобиля, добавил Гладков.
Он рассказал также, что накануне украинские войска обстреляли и Шебекинский район, там ранена двухлетняя девочка.
Белгородский район граничит с Украиной и постоянно подвергается обстрелам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородский районВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав ГладковБелгородБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала