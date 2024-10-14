https://ria.ru/20241014/nobel-1977927320.html

Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике

Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике - РИА Новости, 14.10.2024

Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике

Лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля 2024 года стали работающие в США Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс А. Робинсон. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T12:53

2024-10-14T12:53

2024-10-14T17:06

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля 2024 года стали работающие в США Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс А. Робинсон."Королевская шведская академия наук приняла решение присудить премию Государственного банка Швеции 2024 года в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля Дарону Аджемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу А. Робинсону "за исследование того, как институты формируются и влияют на процветание", — говорится в сообщении Нобелевского комитета в соцсети X.Лауреаты изучали различные политические и экономические системы, привнесенные европейскими колонизаторами.Как отметил комитет, Аджемоглу, Джонсон и Робинсон "помогли нам понять различия в уровне благосостояния между странами". Они продемонстрировали важность общественных институтов для процветания страны, а также разработали теоретические инструменты, которые могут объяснить, почему различия в институтах сохраняются и как институты могут меняться."Сокращение огромной разницы в доходах между странами — одна из величайших задач нашего времени. Лауреаты продемонстрировали важность общественных институтов для достижения этой цели", — сказал председатель комитета по присуждению премии в области экономических наук Якоб Свенссон.Премия по экономическим наукам — это первое и пока единственное дополнение к списку Нобеля. Изначально, согласно завещанию шведского изобретателя и промышленника Альфреда Нобеля, награду вручали за открытия в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы, а также за деятельность по укреплению мира.

https://ria.ru/20241011/nobelevskaya-1977665089.html

https://ria.ru/20241007/nobelevskaya_premiya-1976322339.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

нобелевская премия, нобелевская премия по экономике, открытия - риа наука, экономика