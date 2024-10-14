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Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике
Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике - РИА Новости, 14.10.2024
Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике
Лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля 2024 года стали работающие в США Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс А. Робинсон. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:53
2024-10-14T12:53
2024-10-14T17:06
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля 2024 года стали работающие в США Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс А. Робинсон."Королевская шведская академия наук приняла решение присудить премию Государственного банка Швеции 2024 года в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля Дарону Аджемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу А. Робинсону "за исследование того, как институты формируются и влияют на процветание", — говорится в сообщении Нобелевского комитета в соцсети X.Лауреаты изучали различные политические и экономические системы, привнесенные европейскими колонизаторами.Как отметил комитет, Аджемоглу, Джонсон и Робинсон "помогли нам понять различия в уровне благосостояния между странами". Они продемонстрировали важность общественных институтов для процветания страны, а также разработали теоретические инструменты, которые могут объяснить, почему различия в институтах сохраняются и как институты могут меняться."Сокращение огромной разницы в доходах между странами — одна из величайших задач нашего времени. Лауреаты продемонстрировали важность общественных институтов для достижения этой цели", — сказал председатель комитета по присуждению премии в области экономических наук Якоб Свенссон.Премия по экономическим наукам — это первое и пока единственное дополнение к списку Нобеля. Изначально, согласно завещанию шведского изобретателя и промышленника Альфреда Нобеля, награду вручали за открытия в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы, а также за деятельность по укреплению мира.
https://ria.ru/20241011/nobelevskaya-1977665089.html
https://ria.ru/20241007/nobelevskaya_premiya-1976322339.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нобелевская премия, нобелевская премия по экономике, открытия - риа наука, экономика
Наука, Нобелевская премия, Нобелевская премия по экономике, Открытия - РИА Наука, Экономика
Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике
Премию по экономике памяти Нобеля дали за работы в области благосостояния стран
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Лауреатами премии по экономике
памяти Альфреда Нобеля 2024 года стали работающие в США Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс А. Робинсон.
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"Королевская шведская академия наук приняла решение присудить премию Государственного банка Швеции 2024 года в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля Дарону Аджемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу А. Робинсону "за исследование того, как институты формируются и влияют на процветание", — говорится в сообщении Нобелевского комитета в соцсети X.
Аджемоглу — профессор Массачусетского технологического института, родился в Стамбуле в 1967 году. Джонсон — профессор этого же института, где получил степень доктора в 1989-м. Родился в 1963 году в Шеффилде, Великобритания. Робинсон — профессор Чикагского университета, родился в 1960-м.
Лауреаты изучали различные политические и экономические системы, привнесенные европейскими колонизаторами.
Как отметил комитет, Аджемоглу, Джонсон и Робинсон "помогли нам понять различия в уровне благосостояния между странами". Они продемонстрировали важность общественных институтов для процветания страны, а также разработали теоретические инструменты, которые могут объяснить, почему различия в институтах сохраняются и как институты могут меняться.
"Сокращение огромной разницы в доходах между странами — одна из величайших задач нашего времени. Лауреаты продемонстрировали важность общественных институтов для достижения этой цели", — сказал председатель комитета по присуждению премии в области экономических наук Якоб Свенссон.
Шведский государственный банк учредил премию по экономике в 1968-м, в год своего 300-летнего юбилея. С тех пор банк ежегодно отчисляет Нобелевскому фонду сумму, равную Нобелевской премии. По сложившейся традиции объявление лауреатов в области экономики завершает Нобелевскую неделю.
Премия по экономическим наукам — это первое и пока единственное дополнение к списку Нобеля. Изначально, согласно завещанию шведского изобретателя и промышленника Альфреда Нобеля, награду вручали за открытия в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы, а также за деятельность по укреплению мира.