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В России научились предсказывать "бреши" в магнитном поле Земли - РИА Новости, 14.10.2024
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Наука
 
07:00 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/nauka-1977539768.html
В России научились предсказывать "бреши" в магнитном поле Земли
В России научились предсказывать "бреши" в магнитном поле Земли - РИА Новости, 14.10.2024
В России научились предсказывать "бреши" в магнитном поле Земли
Механизм возникновения магнитных бурь на Земле открыли специалисты СФУ в составе научного коллектива. Новый математический инструмент, созданный на основе... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T07:00
2024-10-14T07:00
наука
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Механизм возникновения магнитных бурь на Земле открыли специалисты СФУ в составе научного коллектива. Новый математический инструмент, созданный на основе статистических данных, полученных с искусственных спутников нашей планеты, позволяет предсказать возмущения магнитного поля, вызываемые солнечным ветром. Результаты представлены в Frontiers in Astronomy and Space Sciences.Солнце непрерывно излучает заряженные частицы (ионы, протоны, электроны), которые разлетаются от него во все стороны. Это явление называется солнечным ветром, скорость которого достигает 500-600 км/с. Подлетая к Земле, частицы солнечного ветра натыкаются на препятствие в виде магнитного поля (магнитосферы планеты) и тормозятся, рассказали специалисты Сибирского Федерального университета (СФУ).Ученые пояснили, что магнитосфера нашей планеты имеет сложную форму, вытянутую в направлении движения потока заряженных частиц от центра Солнечной системы. Но в этой стенке время от времени появляются бреши, через которые заряженные частицы прорываются внутрь магнитосферы и вызывают сильные возмущения магнитного поля (магнитные бури) на Земле.Чтобы понять причину возникновения таких брешей, нужно иметь детальное представление о том, что происходит перед границей магнитосферы, где останавливается солнечный ветер.Ученые СФУ с коллегами из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) создали математический инструмент для предсказания магнитных полей и электрических токов перед магнитосферой Земли.По словам ученых, им удалось математически смоделировать влияние солнечного ветра на границу магнитосферы и распределение межпланетного магнитного поля солнечного происхождения вокруг этой границы. При создании модели использовались данные с искусственных спутников Земли с 1995 по 2022 год, находящиеся в открытом доступе."Столь обширная база данных позволила выявить такие интересные фундаментальные закономерности, как значительное усиление межпланетного магнитного поля перед границей магнитосферы, а также сильные смещения самой границы в зависимости от направления принесенного солнечного магнитного поля", — пояснил профессор кафедры прикладной механики СФУ Николай Еркаев.Специалист уточнил, что ключевую роль играет именно направление межпланетного магнитного поля по отношению к магнитному полю Земли. Если направления магнитных полей противоположны, то граница магнитосферы частично приоткрывается и возникает та самая брешь, через которую проникают электрические токи и энергичные заряженные частицы внутрь магнитосферы.Российским исследованиям в области влияния солнечного излучения и других факторов космической погоды на околоземное космическое пространство и космическую деятельность также посвящен проект СФУ "Автостопом по науке. Сибирский путь", реализующийся при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования России #075-15-2024-573.
https://ria.ru/20240822/nauka-1967543515.html
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сибирский федеральный университет, земля, россия, наука, университетская наука, российские инновации, технологическое лидерство
Наука, Сибирский федеральный университет, Земля, Россия, Наука, Университетская наука, Российские инновации, Технологическое лидерство

В России научились предсказывать "бреши" в магнитном поле Земли

© iStock.com / NanoStockkМагнитное поле Земли
Магнитное поле Земли - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© iStock.com / NanoStockk
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Механизм возникновения магнитных бурь на Земле открыли специалисты СФУ в составе научного коллектива. Новый математический инструмент, созданный на основе статистических данных, полученных с искусственных спутников нашей планеты, позволяет предсказать возмущения магнитного поля, вызываемые солнечным ветром. Результаты представлены в Frontiers in Astronomy and Space Sciences.
Солнце непрерывно излучает заряженные частицы (ионы, протоны, электроны), которые разлетаются от него во все стороны. Это явление называется солнечным ветром, скорость которого достигает 500-600 км/с. Подлетая к Земле, частицы солнечного ветра натыкаются на препятствие в виде магнитного поля (магнитосферы планеты) и тормозятся, рассказали специалисты Сибирского Федерального университета (СФУ).
Ученые пояснили, что магнитосфера нашей планеты имеет сложную форму, вытянутую в направлении движения потока заряженных частиц от центра Солнечной системы. Но в этой стенке время от времени появляются бреши, через которые заряженные частицы прорываются внутрь магнитосферы и вызывают сильные возмущения магнитного поля (магнитные бури) на Земле.
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Чтобы понять причину возникновения таких брешей, нужно иметь детальное представление о том, что происходит перед границей магнитосферы, где останавливается солнечный ветер.
Ученые СФУ с коллегами из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) создали математический инструмент для предсказания магнитных полей и электрических токов перед магнитосферой Земли.
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По словам ученых, им удалось математически смоделировать влияние солнечного ветра на границу магнитосферы и распределение межпланетного магнитного поля солнечного происхождения вокруг этой границы. При создании модели использовались данные с искусственных спутников Земли с 1995 по 2022 год, находящиеся в открытом доступе.
«
"Столь обширная база данных позволила выявить такие интересные фундаментальные закономерности, как значительное усиление межпланетного магнитного поля перед границей магнитосферы, а также сильные смещения самой границы в зависимости от направления принесенного солнечного магнитного поля", — пояснил профессор кафедры прикладной механики СФУ Николай Еркаев.
Специалист уточнил, что ключевую роль играет именно направление межпланетного магнитного поля по отношению к магнитному полю Земли. Если направления магнитных полей противоположны, то граница магнитосферы частично приоткрывается и возникает та самая брешь, через которую проникают электрические токи и энергичные заряженные частицы внутрь магнитосферы.
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