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В Астраханской области завершили расследование по делу о сбыте наркотиков - РИА Новости, 14.10.2024
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09:11 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/narkotiki-1977888419.html
В Астраханской области завершили расследование по делу о сбыте наркотиков
В Астраханской области завершили расследование по делу о сбыте наркотиков - РИА Новости, 14.10.2024
В Астраханской области завершили расследование по делу о сбыте наркотиков
Уголовное дело о сбыте наркотиков, из-за которых в мае в Астраханской области погибли десять человек, передали для рассмотрения в суд, сообщает следственное... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T09:11
2024-10-14T09:11
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт - РИА Новости. Уголовное дело о сбыте наркотиков, из-за которых в мае в Астраханской области погибли десять человек, передали для рассмотрения в суд, сообщает следственное управление Следственного комитета России по региону. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего гражданина Республики Киргизия, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями "незаконный сбыт наркотических средств организованной группой", "покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере организованной группой", "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"... Прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд для рассмотрения", - говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемый через интернет приобрёл наркотические средства для их незаконного сбыта. При организации "закладок" на территории Астрахани мужчина по неосторожности допустил замену наркотического вещества на более сильнодействующее, что привело к употреблению его местными жителями в опасном для жизни и здоровья количестве, считают следователи. По данным ведомства, с 8 по 11 мая на территории Астрахани в различных местах, в том числе в транспортном средстве, были обнаружены тела десяти мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет, которые скончались от отравления наркотическими веществами.
https://ria.ru/20240927/narkotiki-1975121683.html
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происшествия, астрахань, астраханская область, россия
Происшествия, Астрахань, Астраханская область, Россия
В Астраханской области завершили расследование по делу о сбыте наркотиков

В суд отдали дело о сбыте наркотиков, из-за которых погибли люди под Астраханью

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт - РИА Новости. Уголовное дело о сбыте наркотиков, из-за которых в мае в Астраханской области погибли десять человек, передали для рассмотрения в суд, сообщает следственное управление Следственного комитета России по региону.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего гражданина Республики Киргизия, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями "незаконный сбыт наркотических средств организованной группой", "покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере организованной группой", "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"... Прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд для рассмотрения", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, обвиняемый через интернет приобрёл наркотические средства для их незаконного сбыта. При организации "закладок" на территории Астрахани мужчина по неосторожности допустил замену наркотического вещества на более сильнодействующее, что привело к употреблению его местными жителями в опасном для жизни и здоровья количестве, считают следователи.
По данным ведомства, с 8 по 11 мая на территории Астрахани в различных местах, в том числе в транспортном средстве, были обнаружены тела десяти мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет, которые скончались от отравления наркотическими веществами.
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