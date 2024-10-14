https://ria.ru/20241014/narkotiki-1977888419.html

В Астраханской области завершили расследование по делу о сбыте наркотиков

В Астраханской области завершили расследование по делу о сбыте наркотиков - РИА Новости, 14.10.2024

В Астраханской области завершили расследование по делу о сбыте наркотиков

Уголовное дело о сбыте наркотиков, из-за которых в мае в Астраханской области погибли десять человек, передали для рассмотрения в суд, сообщает следственное... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T09:11

2024-10-14T09:11

2024-10-14T09:11

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт - РИА Новости. Уголовное дело о сбыте наркотиков, из-за которых в мае в Астраханской области погибли десять человек, передали для рассмотрения в суд, сообщает следственное управление Следственного комитета России по региону. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего гражданина Республики Киргизия, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями "незаконный сбыт наркотических средств организованной группой", "покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере организованной группой", "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"... Прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд для рассмотрения", - говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемый через интернет приобрёл наркотические средства для их незаконного сбыта. При организации "закладок" на территории Астрахани мужчина по неосторожности допустил замену наркотического вещества на более сильнодействующее, что привело к употреблению его местными жителями в опасном для жизни и здоровья количестве, считают следователи. По данным ведомства, с 8 по 11 мая на территории Астрахани в различных местах, в том числе в транспортном средстве, были обнаружены тела десяти мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет, которые скончались от отравления наркотическими веществами.

https://ria.ru/20240927/narkotiki-1975121683.html

https://ria.ru/20241002/arest-1975967444.html

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происшествия, астрахань, астраханская область, россия