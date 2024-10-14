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Депутат Журавлев выступил против налога на бездетность - РИА Новости, 14.10.2024
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21:13 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/nalog-1978034542.html
Депутат Журавлев выступил против налога на бездетность
Депутат Журавлев выступил против налога на бездетность - РИА Новости, 14.10.2024
Депутат Журавлев выступил против налога на бездетность
Налог на бездетность не должен существовать в современной России, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T21:13
2024-10-14T21:13
общество
россия
алексей журавлев
госдума рф
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Налог на бездетность не должен существовать в современной России, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). "Вообще-то в Советском Союзе налог на бездетность был, и если уж совсем возвращать те времена. Налог на бездетность - глупость, которая, надеюсь, никогда не осуществится в современной России. Не стоит доводить все до абсурда, ведь для того, чтобы улучшить демографию, нужны прежде всего денежные средства, которые позволили бы молодым семьям без опаски смотреть в будущее", - сообщил РИА Новости Журавлев. Он отметил, что необходимо, чтобы молодые родители знали, что будут обеспечены жильем и высокооплачиваемой работой, тогда и детей будет больше. "Но и здесь есть подводные камни - чтобы не устроить на российской территории бэби-бум исключительно для выходцев из Средней Азии, для начала следует ограничить бесконтрольные миграционные потоки, а потом уже заниматься поддержкой многодетных", - добавил парламентарий. По его мнению, требуется индивидуальный подход, при котором привилегии будут получать россияне, возвращающиеся из-за рубежа, а не низкоквалифицированные трудовые мигранты.
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общество, россия, алексей журавлев , госдума рф
Общество, Россия, Алексей Журавлев , Госдума РФ
Депутат Журавлев выступил против налога на бездетность

Депутат Журавлев назвал налог на бездетность глупостью

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в парке на Ходынском поле в Москве
Люди отдыхают в парке на Ходынском поле в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди отдыхают в парке на Ходынском поле в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Налог на бездетность не должен существовать в современной России, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
"Вообще-то в Советском Союзе налог на бездетность был, и если уж совсем возвращать те времена. Налог на бездетность - глупость, которая, надеюсь, никогда не осуществится в современной России. Не стоит доводить все до абсурда, ведь для того, чтобы улучшить демографию, нужны прежде всего денежные средства, которые позволили бы молодым семьям без опаски смотреть в будущее", - сообщил РИА Новости Журавлев.
Он отметил, что необходимо, чтобы молодые родители знали, что будут обеспечены жильем и высокооплачиваемой работой, тогда и детей будет больше.
"Но и здесь есть подводные камни - чтобы не устроить на российской территории бэби-бум исключительно для выходцев из Средней Азии, для начала следует ограничить бесконтрольные миграционные потоки, а потом уже заниматься поддержкой многодетных", - добавил парламентарий.
По его мнению, требуется индивидуальный подход, при котором привилегии будут получать россияне, возвращающиеся из-за рубежа, а не низкоквалифицированные трудовые мигранты.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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ОбществоРоссияАлексей ЖуравлевГосдума РФ
 
 
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