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Миронов высказался об идее налога на бездетность - РИА Новости, 14.10.2024
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16:11 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/nalog-1977976293.html
Миронов высказался об идее налога на бездетность
Миронов высказался об идее налога на бездетность - РИА Новости, 14.10.2024
Миронов высказался об идее налога на бездетность
Идеи налога на бездетность нужно проверить на экстремизм, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T16:11
2024-10-14T16:11
россия
сергей миронов
дмитрий песков
вячеслав володин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Идеи налога на бездетность нужно проверить на экстремизм, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. По его словам, ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец предложил свои ставки налога – 30–40 тысяч рублей в месяц с бездетной семьи. Лидер эсеров выразил надежду, что "либеральные финансисты рангом повыше не уцепятся" за эту "подсказку". "Идеи налога на бездетность нужно проверить на экстремизм... Демографическая тематика в некоторых больных умах оборачивается настоящим людоедством, граничащим с экстремизмом. Хорошо бы правоохранительным органам изучить такие идеи", - написал Миронов в Telegram-канале. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что детали предложения о введении в России налога на бездетность Кремлю пока неизвестны, в этом вопросе нужен анализ, в том числе советского опыта со стороны специалистов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе о введении налога на бездетность.
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россия, сергей миронов, дмитрий песков, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Сергей Миронов, Дмитрий Песков, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Миронов высказался об идее налога на бездетность

Миронов: идею налога на бездетность нужно проверить на экстремизм

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Идеи налога на бездетность нужно проверить на экстремизм, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
По его словам, ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец предложил свои ставки налога – 30–40 тысяч рублей в месяц с бездетной семьи. Лидер эсеров выразил надежду, что "либеральные финансисты рангом повыше не уцепятся" за эту "подсказку".
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23 сентября, 15:46
"Идеи налога на бездетность нужно проверить на экстремизм... Демографическая тематика в некоторых больных умах оборачивается настоящим людоедством, граничащим с экстремизмом. Хорошо бы правоохранительным органам изучить такие идеи", - написал Миронов в Telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что детали предложения о введении в России налога на бездетность Кремлю пока неизвестны, в этом вопросе нужен анализ, в том числе советского опыта со стороны специалистов.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе о введении налога на бездетность.
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РоссияСергей МироновДмитрий ПесковВячеслав ВолодинГосдума РФОбщество
 
 
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