Миронов высказался об идее налога на бездетность
Миронов: идею налога на бездетность нужно проверить на экстремизм
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Идеи налога на бездетность нужно проверить на экстремизм, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
По его словам, ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец предложил свои ставки налога – 30–40 тысяч рублей в месяц с бездетной семьи. Лидер эсеров выразил надежду, что "либеральные финансисты рангом повыше не уцепятся" за эту "подсказку".
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"Идеи налога на бездетность нужно проверить на экстремизм... Демографическая тематика в некоторых больных умах оборачивается настоящим людоедством, граничащим с экстремизмом. Хорошо бы правоохранительным органам изучить такие идеи", - написал Миронов в Telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что детали предложения о введении в России налога на бездетность Кремлю пока неизвестны, в этом вопросе нужен анализ, в том числе советского опыта со стороны специалистов.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе о введении налога на бездетность.