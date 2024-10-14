https://ria.ru/20241014/nalog-1977976293.html

Миронов высказался об идее налога на бездетность

Миронов высказался об идее налога на бездетность - РИА Новости, 14.10.2024

Миронов высказался об идее налога на бездетность

Идеи налога на бездетность нужно проверить на экстремизм, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T16:11

2024-10-14T16:11

2024-10-14T16:11

россия

сергей миронов

дмитрий песков

вячеслав володин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Идеи налога на бездетность нужно проверить на экстремизм, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. По его словам, ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец предложил свои ставки налога – 30–40 тысяч рублей в месяц с бездетной семьи. Лидер эсеров выразил надежду, что "либеральные финансисты рангом повыше не уцепятся" за эту "подсказку". "Идеи налога на бездетность нужно проверить на экстремизм... Демографическая тематика в некоторых больных умах оборачивается настоящим людоедством, граничащим с экстремизмом. Хорошо бы правоохранительным органам изучить такие идеи", - написал Миронов в Telegram-канале. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что детали предложения о введении в России налога на бездетность Кремлю пока неизвестны, в этом вопросе нужен анализ, в том числе советского опыта со стороны специалистов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе о введении налога на бездетность.

https://ria.ru/20241014/nalog-1977876769.html

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россия, сергей миронов, дмитрий песков, вячеслав володин, госдума рф, общество