https://ria.ru/20241014/nalog-1977880041.html

В РПЦ оценили идею ввести налог на бездетность

В РПЦ оценили идею ввести налог на бездетность - РИА Новости, 14.10.2024

В РПЦ оценили идею ввести налог на бездетность

Публичные инициативы о введении в России налога на бездетность – это провокации, направленные на то, чтобы помешать принятию закона о запрете пропаганды... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T06:47

2024-10-14T06:47

2024-10-14T06:47

религия

федор лукьянов

госдума рф

русская православная церковь

вячеслав володин

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Публичные инициативы о введении в России налога на бездетность – это провокации, направленные на то, чтобы помешать принятию закона о запрете пропаганды чайлдфри, заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе о введении налога на бездетность. "В последнее время в публичном пространстве стали появляться абсурдные провокационные инициативы, типа налога на бездетность. Они вбрасываются, на мой взгляд, для того, чтобы вызвать негатив к теме поддержки традиционной семьи и ограничения деструктивных идеологий, в частности, воспрепятстовать принятию закона о запрете пропаганды чайлдфри. Такая активность некоторых общественных деятелей работает на ослабление суверенитета России. Все это ещё раз подтверждает правильность усилий российского общества по самозащите от деструктивных идеологий и субкультур", - сказал Лукьянов. По его словам, запрет пропаганды чайлдфри – "то есть пропаганды ненависти к детям и превосходства бездетного образа жизни, оздоровит российское общество и защитит нашу молодёжь от таких технологий манипуляции сознанием". В Госдуму ранее был внесен законопроект, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета о пропаганде идеологии чайлдфри. Также в Госдуму внесен второй законопроект, которым предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Проекты планируется рассмотреть в ГД в октябре, сообщал Володин. Как заявлял РИА Новости Лукьянов, закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри - мера самозащиты российского общества от деструктивного влияния извне.

https://ria.ru/20241014/nalog-1977876769.html

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федор лукьянов, госдума рф, русская православная церковь, вячеслав володин, россия