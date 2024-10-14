https://ria.ru/20241014/nalog-1977880041.html
В РПЦ оценили идею ввести налог на бездетность
В РПЦ оценили идею ввести налог на бездетность - РИА Новости, 14.10.2024
В РПЦ оценили идею ввести налог на бездетность
Публичные инициативы о введении в России налога на бездетность – это провокации, направленные на то, чтобы помешать принятию закона о запрете пропаганды... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T06:47
2024-10-14T06:47
2024-10-14T06:47
религия
федор лукьянов
госдума рф
русская православная церковь
вячеслав володин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861653878_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_cad2c464dace462fcaf8707ee030dc0f.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Публичные инициативы о введении в России налога на бездетность – это провокации, направленные на то, чтобы помешать принятию закона о запрете пропаганды чайлдфри, заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе о введении налога на бездетность. "В последнее время в публичном пространстве стали появляться абсурдные провокационные инициативы, типа налога на бездетность. Они вбрасываются, на мой взгляд, для того, чтобы вызвать негатив к теме поддержки традиционной семьи и ограничения деструктивных идеологий, в частности, воспрепятстовать принятию закона о запрете пропаганды чайлдфри. Такая активность некоторых общественных деятелей работает на ослабление суверенитета России. Все это ещё раз подтверждает правильность усилий российского общества по самозащите от деструктивных идеологий и субкультур", - сказал Лукьянов. По его словам, запрет пропаганды чайлдфри – "то есть пропаганды ненависти к детям и превосходства бездетного образа жизни, оздоровит российское общество и защитит нашу молодёжь от таких технологий манипуляции сознанием". В Госдуму ранее был внесен законопроект, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета о пропаганде идеологии чайлдфри. Также в Госдуму внесен второй законопроект, которым предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Проекты планируется рассмотреть в ГД в октябре, сообщал Володин. Как заявлял РИА Новости Лукьянов, закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри - мера самозащиты российского общества от деструктивного влияния извне.
https://ria.ru/20241014/nalog-1977876769.html
https://ria.ru/20241011/nalog-1977600428.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861653878_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_29af16d3ee15ceab6ad74c5aa6522028.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федор лукьянов, госдума рф, русская православная церковь, вячеслав володин, россия
Религия, Федор Лукьянов, Госдума РФ, Русская православная церковь, Вячеслав Володин, Россия
В РПЦ оценили идею ввести налог на бездетность
Священник РПЦ Лукьянов назвал идею ввести налог на бездетность провокацией
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Публичные инициативы о введении в России налога на бездетность – это провокации, направленные на то, чтобы помешать принятию закона о запрете пропаганды чайлдфри, заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин
предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе о введении налога на бездетность.
"В последнее время в публичном пространстве стали появляться абсурдные провокационные инициативы, типа налога на бездетность. Они вбрасываются, на мой взгляд, для того, чтобы вызвать негатив к теме поддержки традиционной семьи и ограничения деструктивных идеологий, в частности, воспрепятстовать принятию закона о запрете пропаганды чайлдфри. Такая активность некоторых общественных деятелей работает на ослабление суверенитета России. Все это ещё раз подтверждает правильность усилий российского общества по самозащите от деструктивных идеологий и субкультур", - сказал Лукьянов.
По его словам, запрет пропаганды чайлдфри – "то есть пропаганды ненависти к детям и превосходства бездетного образа жизни, оздоровит российское общество и защитит нашу молодёжь от таких технологий манипуляции сознанием".
В Госдуму ранее был внесен законопроект, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета о пропаганде идеологии чайлдфри. Также в Госдуму внесен второй законопроект, которым предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Проекты планируется рассмотреть в ГД в октябре, сообщал Володин.
Как заявлял РИА Новости Лукьянов, закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри - мера самозащиты российского общества от деструктивного влияния извне.