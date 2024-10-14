https://ria.ru/20241014/nalog-1977876769.html

В Кремле высказались об идее ввести налог на бездетность

В Кремле высказались об идее ввести налог на бездетность - РИА Новости, 14.10.2024

В Кремле высказались об идее ввести налог на бездетность

Детали предложения о введении в России налога на бездетность Кремлю пока неизвестны, в этом вопросе требуется анализ в том числе советского опыта, однако на... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T05:09

2024-10-14T05:09

2024-10-14T08:40

дмитрий песков

вячеслав володин

ярослав нилов

госдума рф

общество

налоги

россия

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Детали предложения о введении в России налога на бездетность Кремлю пока неизвестны, в этом вопросе требуется анализ в том числе советского опыта, однако на рождаемость эта инициатива вряд ли повлияет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Важно знать детали предложения, что имеется в виду — нам неизвестно", — сказал Песков РИА Новости.Пресс-секретарь президента напомнил, что такой налог уже существовал в советское время."Надо проанализировать этот опыт. На первый взгляд, этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию", — отметил Песков, подытожив, что свое заключение "должны сделать специалисты".Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе введения налога на бездетность, назвав такую идею "крайностью" и призвав "не пугать общество".Как отметил глава думского комитета по труду Ярослав Нилов, данная идея вызывает лишь недоумение, для повышения рождаемости необходимо предоставлять преференции матерям и семьям с детьми.

https://ria.ru/20241011/nalog-1977600428.html

https://ria.ru/20241008/nalog-1977056499.html

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дмитрий песков, вячеслав володин, ярослав нилов, госдума рф, общество, налоги, россия