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В Кремле высказались об идее ввести налог на бездетность - РИА Новости, 14.10.2024
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05:09 14.10.2024 (обновлено: 08:40 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/nalog-1977876769.html
В Кремле высказались об идее ввести налог на бездетность
В Кремле высказались об идее ввести налог на бездетность - РИА Новости, 14.10.2024
В Кремле высказались об идее ввести налог на бездетность
Детали предложения о введении в России налога на бездетность Кремлю пока неизвестны, в этом вопросе требуется анализ в том числе советского опыта, однако на... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T05:09
2024-10-14T08:40
дмитрий песков
вячеслав володин
ярослав нилов
госдума рф
общество
налоги
россия
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Детали предложения о введении в России налога на бездетность Кремлю пока неизвестны, в этом вопросе требуется анализ в том числе советского опыта, однако на рождаемость эта инициатива вряд ли повлияет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.&quot;Важно знать детали предложения, что имеется в виду — нам неизвестно&quot;, — сказал Песков РИА Новости.Пресс-секретарь президента напомнил, что такой налог уже существовал в советское время."Надо проанализировать этот опыт. На первый взгляд, этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию", — отметил Песков, подытожив, что свое заключение "должны сделать специалисты".Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе введения налога на бездетность, назвав такую идею "крайностью" и призвав "не пугать общество".Как отметил глава думского комитета по труду Ярослав Нилов, данная идея вызывает лишь недоумение, для повышения рождаемости необходимо предоставлять преференции матерям и семьям с детьми.
https://ria.ru/20241011/nalog-1977600428.html
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дмитрий песков, вячеслав володин, ярослав нилов, госдума рф, общество, налоги, россия
Дмитрий Песков, Вячеслав Володин, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Общество, Налоги, Россия
В Кремле высказались об идее ввести налог на бездетность

Песков: предложение о налоге на бездетность в России нужно проанализировать

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Детали предложения о введении в России налога на бездетность Кремлю пока неизвестны, в этом вопросе требуется анализ в том числе советского опыта, однако на рождаемость эта инициатива вряд ли повлияет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Важно знать детали предложения, что имеется в виду — нам неизвестно", — сказал Песков РИА Новости.

Пресс-секретарь президента напомнил, что такой налог уже существовал в советское время.
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"Надо проанализировать этот опыт. На первый взгляд, этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию", — отметил Песков, подытожив, что свое заключение "должны сделать специалисты".
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе введения налога на бездетность, назвав такую идею "крайностью" и призвав "не пугать общество".
Как отметил глава думского комитета по труду Ярослав Нилов, данная идея вызывает лишь недоумение, для повышения рождаемости необходимо предоставлять преференции матерям и семьям с детьми.
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Дмитрий ПесковВячеслав ВолодинЯрослав НиловГосдума РФОбществоНалогиРоссия
 
 
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