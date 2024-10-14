https://ria.ru/20241014/mvd-1978023698.html

Замглавы МВД обвинил Запад в игнорировании международного права

Замглавы МВД обвинил Запад в игнорировании международного права - РИА Новости, 14.10.2024

Замглавы МВД обвинил Запад в игнорировании международного права

Игнорирование Западом международного права и практика "двойных стандартов" позволяет уйти от правосудия террористам и экстремистам, заявил замглавы МВД России... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T19:14

2024-10-14T19:14

2024-10-14T19:14

россия

игорь зубов

оон

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Игнорирование Западом международного права и практика "двойных стандартов" позволяет уйти от правосудия террористам и экстремистам, заявил замглавы МВД России Игорь Зубов в ходе 12-й сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. "В сегодняшних реалиях, когда западные страны открыто игнорируют международное право, пытаются заменить его ими же придуманными правилами, важно не допустить деградации этого института... Такая политика зачастую используется для сокрытия проведения специальными службами некоторых стран долгосрочных операций, направленных на взятие под контроль экстримистских и террористических организаций, транснациональных преступных группировок и их криминального бизнеса, в первую очередь – нелегальной торговли оружием, боеприпасами, наркотиками, людьми, человеческими органами, энергетическими и биоресурсами", - сказал Зубов. Он подчеркнул, что примеры подобного рода имеются, они не единичны и отражают тщательно скрываемые от публичной оценки системные процессы, "включая организацию отмывания многомиллиардных денежных средств, добытых преступным путем, в обход международной системы контроля движения финансовых средств". По словам замглавы МВД РФ, практика "двойных стандартов" ежегодно позволяет уйти от правосудия большому количеству коррупционеров, масштабных расхитителей бюджетных средств, экстремистов и террористов, которые вместо ареста и выдачи признаются борцами за свободу или жертвами политических репрессий.

https://ria.ru/20240617/nebenzya-1953348631.html

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россия, игорь зубов, оон