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Замглавы МВД обвинил Запад в игнорировании международного права - РИА Новости, 14.10.2024
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19:14 14.10.2024
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Замглавы МВД обвинил Запад в игнорировании международного права
Замглавы МВД обвинил Запад в игнорировании международного права - РИА Новости, 14.10.2024
Замглавы МВД обвинил Запад в игнорировании международного права
Игнорирование Западом международного права и практика "двойных стандартов" позволяет уйти от правосудия террористам и экстремистам, заявил замглавы МВД России... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T19:14
2024-10-14T19:14
россия
игорь зубов
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Игнорирование Западом международного права и практика "двойных стандартов" позволяет уйти от правосудия террористам и экстремистам, заявил замглавы МВД России Игорь Зубов в ходе 12-й сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. "В сегодняшних реалиях, когда западные страны открыто игнорируют международное право, пытаются заменить его ими же придуманными правилами, важно не допустить деградации этого института... Такая политика зачастую используется для сокрытия проведения специальными службами некоторых стран долгосрочных операций, направленных на взятие под контроль экстримистских и террористических организаций, транснациональных преступных группировок и их криминального бизнеса, в первую очередь – нелегальной торговли оружием, боеприпасами, наркотиками, людьми, человеческими органами, энергетическими и биоресурсами", - сказал Зубов. Он подчеркнул, что примеры подобного рода имеются, они не единичны и отражают тщательно скрываемые от публичной оценки системные процессы, "включая организацию отмывания многомиллиардных денежных средств, добытых преступным путем, в обход международной системы контроля движения финансовых средств". По словам замглавы МВД РФ, практика "двойных стандартов" ежегодно позволяет уйти от правосудия большому количеству коррупционеров, масштабных расхитителей бюджетных средств, экстремистов и террористов, которые вместо ареста и выдачи признаются борцами за свободу или жертвами политических репрессий.
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россия, игорь зубов, оон
Россия, Игорь Зубов, ООН
Замглавы МВД обвинил Запад в игнорировании международного права

МВД: практика двойных стандартов позволяет уйти от правосудия террористам

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов
Заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Игнорирование Западом международного права и практика "двойных стандартов" позволяет уйти от правосудия террористам и экстремистам, заявил замглавы МВД России Игорь Зубов в ходе 12-й сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.
"В сегодняшних реалиях, когда западные страны открыто игнорируют международное право, пытаются заменить его ими же придуманными правилами, важно не допустить деградации этого института... Такая политика зачастую используется для сокрытия проведения специальными службами некоторых стран долгосрочных операций, направленных на взятие под контроль экстримистских и террористических организаций, транснациональных преступных группировок и их криминального бизнеса, в первую очередь – нелегальной торговли оружием, боеприпасами, наркотиками, людьми, человеческими органами, энергетическими и биоресурсами", - сказал Зубов.
Он подчеркнул, что примеры подобного рода имеются, они не единичны и отражают тщательно скрываемые от публичной оценки системные процессы, "включая организацию отмывания многомиллиардных денежных средств, добытых преступным путем, в обход международной системы контроля движения финансовых средств".
По словам замглавы МВД РФ, практика "двойных стандартов" ежегодно позволяет уйти от правосудия большому количеству коррупционеров, масштабных расхитителей бюджетных средств, экстремистов и террористов, которые вместо ареста и выдачи признаются борцами за свободу или жертвами политических репрессий.
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