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МВД обвинило украинские спецслужбы в "минировании" вокзалов и аэропортов - РИА Новости, 14.10.2024
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18:57 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/mvd-1978016585.html
МВД обвинило украинские спецслужбы в "минировании" вокзалов и аэропортов
МВД обвинило украинские спецслужбы в "минировании" вокзалов и аэропортов - РИА Новости, 14.10.2024
МВД обвинило украинские спецслужбы в "минировании" вокзалов и аэропортов
Спецслужбы Украины покровительствуют мошенникам, "минирующим" российские вокзалы и аэропорты и крадущим деньги с банковских счетов, заявил замглавы МВД России... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T18:57
2024-10-14T18:57
россия
украина
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Спецслужбы Украины покровительствуют мошенникам, "минирующим" российские вокзалы и аэропорты и крадущим деньги с банковских счетов, заявил замглавы МВД России Игорь Зубов. "У нас есть основания утверждать, что украинские спецслужбы, как и ранее, покровительствуют многочисленным колл-центрам, ежедневно направляющим в Россию ложные сообщения о минировании российских аэропортов, вокзалов, театров и торговых центров", - сказал Зубов в ходе 12-й сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. По его словам, с них же осуществляются дистанционные мошенничества с целью хищения размещенных на банковских счетах средств граждан и организаций. "Число подобных преступлений растет", - добавил замглавы МВД России.
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россия, украина, игорь зубов, оон
Россия, Украина, Игорь Зубов, ООН
МВД обвинило украинские спецслужбы в "минировании" вокзалов и аэропортов

МВД: Киев сотрудничает с мошенниками, "минирующими" вокзалы и аэропорты в России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник МВД
Сотрудник МВД - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Спецслужбы Украины покровительствуют мошенникам, "минирующим" российские вокзалы и аэропорты и крадущим деньги с банковских счетов, заявил замглавы МВД России Игорь Зубов.
"У нас есть основания утверждать, что украинские спецслужбы, как и ранее, покровительствуют многочисленным колл-центрам, ежедневно направляющим в Россию ложные сообщения о минировании российских аэропортов, вокзалов, театров и торговых центров", - сказал Зубов в ходе 12-й сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.
По его словам, с них же осуществляются дистанционные мошенничества с целью хищения размещенных на банковских счетах средств граждан и организаций.
"Число подобных преступлений растет", - добавил замглавы МВД России.
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