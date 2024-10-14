https://ria.ru/20241014/mvd-1978016585.html

МВД обвинило украинские спецслужбы в "минировании" вокзалов и аэропортов

МВД обвинило украинские спецслужбы в "минировании" вокзалов и аэропортов - РИА Новости, 14.10.2024

МВД обвинило украинские спецслужбы в "минировании" вокзалов и аэропортов

Спецслужбы Украины покровительствуют мошенникам, "минирующим" российские вокзалы и аэропорты и крадущим деньги с банковских счетов, заявил замглавы МВД России... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T18:57

2024-10-14T18:57

2024-10-14T18:57

россия

украина

игорь зубов

оон

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Спецслужбы Украины покровительствуют мошенникам, "минирующим" российские вокзалы и аэропорты и крадущим деньги с банковских счетов, заявил замглавы МВД России Игорь Зубов. "У нас есть основания утверждать, что украинские спецслужбы, как и ранее, покровительствуют многочисленным колл-центрам, ежедневно направляющим в Россию ложные сообщения о минировании российских аэропортов, вокзалов, театров и торговых центров", - сказал Зубов в ходе 12-й сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. По его словам, с них же осуществляются дистанционные мошенничества с целью хищения размещенных на банковских счетах средств граждан и организаций. "Число подобных преступлений растет", - добавил замглавы МВД России.

https://ria.ru/20240408/fsb-1938500997.html

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россия, украина, игорь зубов, оон