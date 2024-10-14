https://ria.ru/20241014/mts-1977895933.html

МТС перечислит в бюджет несколько миллиардов рублей незаконного дохода

МТС перечислит в бюджет несколько миллиардов рублей незаконного дохода - РИА Новости, 14.10.2024

МТС перечислит в бюджет несколько миллиардов рублей незаконного дохода

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала компанию МТС по итогам дела о повышении тарифов на связь в апреле-мае перечислить в бюджет России 3... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T10:02

2024-10-14T10:02

2024-10-14T10:02

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

мтс

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала компанию МТС по итогам дела о повышении тарифов на связь в апреле-мае перечислить в бюджет России 3 миллиарда рублей незаконного дохода, сообщили в ведомстве. "ПАО "МТС" обязано перечислить в бюджет 3 миллиарда рублей незаконно полученного дохода. Служба выдала компании предписание по итогам рассмотрения антимонопольного дела… В апреле и мае 2024 года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 миллионов абонентов", - говорится в сообщении. Отмечается, что служба установила, что повышение было экономически не обоснованным и ущемляло интересы потребителей. Кроме того, помимо перечисления дохода, оператор должен снизить тарифы для абонентов, которых коснулось увеличение стоимости услуг сотовой связи. По словам ведомства, такая мера изъятия необоснованно полученного дохода от повышения тарифов и перечисления средств в бюджет применена впервые при установлении такого правонарушения. "ФАС России считает, что она соразмерна и будет способствовать эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик среди операторов связи", - добавили там.

https://ria.ru/20241009/sovfed-1977159650.html

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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мтс