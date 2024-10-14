https://ria.ru/20241014/most-1977886263.html

В Забайкалье частично обрушился мост

В Забайкалье частично обрушился мост - РИА Новости, 14.10.2024

В Забайкалье частично обрушился мост

Мост частично обрушился на региональной трассе в Калганском районе Забайкалья из-за проезда грузовиков с перевесом, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T08:50

2024-10-14T08:50

2024-10-14T08:50

борзя

забайкальский край

александр осипов

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости. Мост частично обрушился на региональной трассе в Калганском районе Забайкалья из-за проезда грузовиков с перевесом, сообщает региональное правительство. "На региональной трассе Ивановка – Александровский Завод – Борзя в Калганском районе частично обрушился мост — это случилось из-за движения по нему грузовых автомобилей с перевесом", - говорится в сообщении. Движение разрешено только для легкового транспорта по одной половине моста, в понедельник планируется завершить устройство объездной дороги. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил составить график восстановления движения, а также ускорить все процессы восстановления моста и установить ответственных. По данным регионального министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта, мост был построен в 1982 году.

https://ria.ru/20240601/most-1949906427.html

борзя

забайкальский край

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Ольга Фомченкова

борзя, забайкальский край, александр осипов, происшествия