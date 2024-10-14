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В Забайкалье частично обрушился мост - РИА Новости, 14.10.2024
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08:50 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/most-1977886263.html
В Забайкалье частично обрушился мост
В Забайкалье частично обрушился мост - РИА Новости, 14.10.2024
В Забайкалье частично обрушился мост
Мост частично обрушился на региональной трассе в Калганском районе Забайкалья из-за проезда грузовиков с перевесом, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T08:50
2024-10-14T08:50
борзя
забайкальский край
александр осипов
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости. Мост частично обрушился на региональной трассе в Калганском районе Забайкалья из-за проезда грузовиков с перевесом, сообщает региональное правительство. "На региональной трассе Ивановка – Александровский Завод – Борзя в Калганском районе частично обрушился мост — это случилось из-за движения по нему грузовых автомобилей с перевесом", - говорится в сообщении. Движение разрешено только для легкового транспорта по одной половине моста, в понедельник планируется завершить устройство объездной дороги. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил составить график восстановления движения, а также ускорить все процессы восстановления моста и установить ответственных. По данным регионального министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта, мост был построен в 1982 году.
https://ria.ru/20240601/most-1949906427.html
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борзя, забайкальский край, александр осипов, происшествия
Борзя, Забайкальский край, Александр Осипов, Происшествия
В Забайкалье частично обрушился мост

В Забайкалье частично обрушился мост из-за проезда грузовиков с перевесом

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкГрузовой автомобиль на трассе в Забайкальском крае
Грузовой автомобиль на трассе в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Грузовой автомобиль на трассе в Забайкальском крае. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости. Мост частично обрушился на региональной трассе в Калганском районе Забайкалья из-за проезда грузовиков с перевесом, сообщает региональное правительство.
"На региональной трассе Ивановка – Александровский Завод – Борзя в Калганском районе частично обрушился мост — это случилось из-за движения по нему грузовых автомобилей с перевесом", - говорится в сообщении.
Движение разрешено только для легкового транспорта по одной половине моста, в понедельник планируется завершить устройство объездной дороги.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил составить график восстановления движения, а также ускорить все процессы восстановления моста и установить ответственных.
По данным регионального министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта, мост был построен в 1982 году.
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