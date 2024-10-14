https://ria.ru/20241014/moskva-1978006120.html

Кикшеринговые сервисы в Москве приостановили работу из-за снега

Кикшеринговые сервисы в Москве приостановили работу из-за снега - РИА Новости, 14.10.2024

Кикшеринговые сервисы в Москве приостановили работу из-за снега

Кикшеринговые сервисы "Яндекс Go", Whoosh и "МТС Юрент" в Москве временно приостановили работу из-за снега, однако ее планируется возобновить в ближайшие дни,... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T17:43

2024-10-14T17:43

2024-10-14T17:58

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Кикшеринговые сервисы "Яндекс Go", Whoosh и "МТС Юрент" в Москве временно приостановили работу из-за снега, однако ее планируется возобновить в ближайшие дни, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний. Первый снег пошел в центре Москвы в понедельник. Перед этим в городе шел дождь, около 13.20 начали падать крупные хлопья снега, которые сразу тают на земле. Ранее синоптики сообщали, что дожди с мокрым снегом принесут в понедельник в столицу до 15% месячной нормы осадков, в течение дня ожидается похолодание, максимальная температура воздуха составит плюс четыре градуса. "Временно встали из-за снега на паузу, да, завтра планируем возобновить работу", - сказали в пресс-службе "МТС Юрент". "Погода испортилась, и мы включили режим паузы. Самокаты не боятся холода и влаги, поэтому они остаются на улицах, но на время непогоды недоступны для поездок. В приложении сервиса пользователи получили специальное уведомление. Как только в течение дня или завтра температура повысится и снег на улицах растает, возможность поездок вернется", - прокомментировали в пресс-службе Whoosh. Там же объяснили, что самокатный сезон пока не заканчивается - в ближайшие дни синоптики обещают потепление и солнечную погоду. Пока что сервис будет контролировать ситуацию с использованием "пауз". "А когда поймем, что снег днем уже не тает и потепления до весны не будет, самокаты уйдут на зимние каникулы", - добавили в компании. "Поездку на самокате в плохую погоду лучше отложить. В приложении мы уже предупредили об этом жителей города и приостановили возможность аренды. Самокаты возобновят работу, как только погода улучшится", - сказали агентству в пресс-службе "Яндекс Go". При этом в приложении исчезла иконка самокатов, через которую пользователи бронировали или брали в аренду устройства.

https://ria.ru/20240309/sneg-1932073566.html

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общество, москва, мтс