https://ria.ru/20241014/moskva-1977975850.html

В Москве подготовили программу к 210-летию со дня рождения Лермонтова

В Москве подготовили программу к 210-летию со дня рождения Лермонтова - РИА Новости, 14.10.2024

В Москве подготовили программу к 210-летию со дня рождения Лермонтова

Праздничную программу к 210-летию со дня рождения писателя и поэта Михаила Лермонтова подготовили в Москве, в городе проведут около 100 мероприятий, сообщили... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T16:09

2024-10-14T16:09

2024-10-14T16:09

москва

михаил лермонтов

наталья сергунина

федор тютчев

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Праздничную программу к 210-летию со дня рождения писателя и поэта Михаила Лермонтова подготовили в Москве, в городе проведут около 100 мероприятий, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента культуры. В этом году отмечается 210-летию со дня рождения Лермонтова, который родился 15 октября. "В Москве пройдет почти 100 мероприятий, приуроченных к 210-летию со дня рождения поэта и писателя Михаила Лермонтова", - рассказали в пресс-службе. Праздничную программу подготовили столичные библиотеки и культурные центры. "С 15 октября и до конца месяца на разных площадках будут проходить показы фильмов, лекции, литературные вечера и выставки, посвященные творческому наследию классика", - приводятся слова заммэра столицы Натальи Сергуниной в сообщении пресс-службы. Так, в Доме Гоголя 15 октября с 12.00 до 18.00 зрителям покажут экранизации одной из частей романа "Герой нашего времени" и драмы "Маскарад", а также историко-биографическую картину "Белинский". В четверг, 17 октября, в 19.00 состоится лекция о местах в столице, связанных с писателем. Также несколько тематических мероприятий пройдут в библиотеках №148 имени Федора Тютчева, №16, №253, №218, №72. Там организуют литературную игру, лекцию о гражданских, философских и личных мотивах в произведениях классика, а также интерактивное занятие по мотивам стихотворения "Парус". Кроме того, посетители обсудят картины Лермонтова в разных жанрах и темах, познакомятся с историей создания драмы "Маскарад". "Шестнадцатого октября в 18.00 в молодежном культурно-досуговом центре "Планета молодых" можно послушать романсы на стихотворения Михаила Лермонтова, а также узнать интересные факты из биографии юбиляра", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240726/moskva-1962129332.html

https://ria.ru/20241005/paradzhanov-1976385189.html

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москва, михаил лермонтов, наталья сергунина, федор тютчев