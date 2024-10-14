Рейтинг@Mail.ru
Во Франции арестовали активы двух российских бизнесменов - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 14.10.2024 (обновлено: 19:24 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/monde-1978016230.html
Во Франции арестовали активы двух российских бизнесменов
Во Франции арестовали активы двух российских бизнесменов - РИА Новости, 14.10.2024
Во Франции арестовали активы двух российских бизнесменов
Судебные органы Франции арестовали активы на сумму более 70 миллионов евро, принадлежащие двум российским бизнесменам, сообщила в понедельник газета Monde. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T18:39
2024-10-14T19:24
франция
кипр
приморские альпы
стройгазмонтаж
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840880603_0:299:3109:2048_1920x0_80_0_0_dca72355ef3aa29c2d0d5d48208818f4.jpg
ПАРИЖ, 14 окт - РИА Новости. Судебные органы Франции арестовали активы на сумму более 70 миллионов евро, принадлежащие двум российским бизнесменам, сообщила в понедельник газета Monde. "Французский суд наложил арест на имущество российских бизнесменов на сумму более 70 миллионов евро", - говорится в статье. По информации Monde, речь идёт о бизнесмене Руслане Горюхине, который в 2008-2014 годах занимал должность гендиректора крупной российской компании "Стройгазмонтаж", и Михаиле Опенгейме. Оба имеют паспорта Кипра, уточняет издание. Арест коснулся восьми объектов недвижимости общей стоимостью в 69,8 миллиона евро, а также долей в компаниях на 2,7 миллиона, пишет газета. Среди арестованного имущества - поместье площадью в 22,5 гектара в департаменте Приморские Альпы на юго-востоке Франции, а также нескольких вилл в соседнем департаменте Вар и два автомобиля класса люкс. Мера была принята в рамках расследования, открытого в марте в связи с якобы предполагаемым отмыванием денег при отягчающих обстоятельствах, говорится в материале. Как отмечает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, у правоохранительных органов возникли подозрения по поводу возможного сокрытия происхождения средств, использованных для приобретения этих активов.
https://ria.ru/20240310/aktivy-1932095150.html
https://ria.ru/20240517/aktivy-1946767301.html
франция
кипр
приморские альпы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840880603_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_616e4f6aa6f67600b9df5447f95826cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, кипр, приморские альпы, стройгазмонтаж, в мире
Франция, Кипр, Приморские Альпы, Стройгазмонтаж, В мире
Во Франции арестовали активы двух российских бизнесменов

Monde: во Франции арестовали активы бизнесменов из РФ более чем на 70 млн евро

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции во Франции
Автомобиль полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Евгений Полойко
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 14 окт - РИА Новости. Судебные органы Франции арестовали активы на сумму более 70 миллионов евро, принадлежащие двум российским бизнесменам, сообщила в понедельник газета Monde.
"Французский суд наложил арест на имущество российских бизнесменов на сумму более 70 миллионов евро", - говорится в статье.
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Французский политик объяснил, чем Россия ответит на действия с ее активами
10 марта, 03:10
По информации Monde, речь идёт о бизнесмене Руслане Горюхине, который в 2008-2014 годах занимал должность гендиректора крупной российской компании "Стройгазмонтаж", и Михаиле Опенгейме.
Оба имеют паспорта Кипра, уточняет издание.
Арест коснулся восьми объектов недвижимости общей стоимостью в 69,8 миллиона евро, а также долей в компаниях на 2,7 миллиона, пишет газета. Среди арестованного имущества - поместье площадью в 22,5 гектара в департаменте Приморские Альпы на юго-востоке Франции, а также нескольких вилл в соседнем департаменте Вар и два автомобиля класса люкс.
Мера была принята в рамках расследования, открытого в марте в связи с якобы предполагаемым отмыванием денег при отягчающих обстоятельствах, говорится в материале.
Как отмечает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, у правоохранительных органов возникли подозрения по поводу возможного сокрытия происхождения средств, использованных для приобретения этих активов.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Суд арестовал активы немецкого Unicredit на 462,7 миллиона евро
17 мая, 19:02
 
ФранцияКипрПриморские АльпыСтройгазмонтажВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала