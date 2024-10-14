https://ria.ru/20241014/monde-1978016230.html

Во Франции арестовали активы двух российских бизнесменов

Во Франции арестовали активы двух российских бизнесменов - РИА Новости, 14.10.2024

Во Франции арестовали активы двух российских бизнесменов

Судебные органы Франции арестовали активы на сумму более 70 миллионов евро, принадлежащие двум российским бизнесменам, сообщила в понедельник газета Monde. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T18:39

2024-10-14T18:39

2024-10-14T19:24

франция

кипр

приморские альпы

стройгазмонтаж

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840880603_0:299:3109:2048_1920x0_80_0_0_dca72355ef3aa29c2d0d5d48208818f4.jpg

ПАРИЖ, 14 окт - РИА Новости. Судебные органы Франции арестовали активы на сумму более 70 миллионов евро, принадлежащие двум российским бизнесменам, сообщила в понедельник газета Monde. "Французский суд наложил арест на имущество российских бизнесменов на сумму более 70 миллионов евро", - говорится в статье. По информации Monde, речь идёт о бизнесмене Руслане Горюхине, который в 2008-2014 годах занимал должность гендиректора крупной российской компании "Стройгазмонтаж", и Михаиле Опенгейме. Оба имеют паспорта Кипра, уточняет издание. Арест коснулся восьми объектов недвижимости общей стоимостью в 69,8 миллиона евро, а также долей в компаниях на 2,7 миллиона, пишет газета. Среди арестованного имущества - поместье площадью в 22,5 гектара в департаменте Приморские Альпы на юго-востоке Франции, а также нескольких вилл в соседнем департаменте Вар и два автомобиля класса люкс. Мера была принята в рамках расследования, открытого в марте в связи с якобы предполагаемым отмыванием денег при отягчающих обстоятельствах, говорится в материале. Как отмечает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, у правоохранительных органов возникли подозрения по поводу возможного сокрытия происхождения средств, использованных для приобретения этих активов.

https://ria.ru/20240310/aktivy-1932095150.html

https://ria.ru/20240517/aktivy-1946767301.html

франция

кипр

приморские альпы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, кипр, приморские альпы, стройгазмонтаж, в мире