https://ria.ru/20241014/moldaviya-1977964734.html

ЦИК Молдавии не выдал разрешения на проведение экзитпола в день выборов

ЦИК Молдавии не выдал разрешения на проведение экзитпола в день выборов - РИА Новости, 14.10.2024

ЦИК Молдавии не выдал разрешения на проведение экзитпола в день выборов

Центральная избирательная комиссия Молдавии никому не выдала авторизации на проведение экзит-пулов в день выборов президента республики и референдума о... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T15:18

2024-10-14T15:18

2024-10-14T15:23

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ион кику

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КИШИНЕВ, 14 окт – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии никому не выдала авторизации на проведение экзит-пулов в день выборов президента республики и референдума о евроинтеграции, сообщила глава пресс-службы ЦИК Родина Сырбу. "Тринадцатого октября был последний день для регистрации запросов на проведение экзит-пулов, Центральная избирательная комиссия не получила ни одного запроса", - заявила Сырбу журналистам, пояснив, что из-за этого и разрешений выдавать было некому. Также в Центризбиркоме напомнили, что экзит-пулы не могут проводиться по телефону, поскольку в этом случае невозможно достоверно установить, что избиратель был на участке. Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.

https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html

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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, ион кику, ирина влах