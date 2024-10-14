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ЦИК Молдавии не выдал разрешения на проведение экзитпола в день выборов - РИА Новости, 14.10.2024
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15:18 14.10.2024 (обновлено: 15:23 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/moldaviya-1977964734.html
ЦИК Молдавии не выдал разрешения на проведение экзитпола в день выборов
ЦИК Молдавии не выдал разрешения на проведение экзитпола в день выборов - РИА Новости, 14.10.2024
ЦИК Молдавии не выдал разрешения на проведение экзитпола в день выборов
Центральная избирательная комиссия Молдавии никому не выдала авторизации на проведение экзит-пулов в день выборов президента республики и референдума о... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T15:18
2024-10-14T15:23
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КИШИНЕВ, 14 окт – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии никому не выдала авторизации на проведение экзит-пулов в день выборов президента республики и референдума о евроинтеграции, сообщила глава пресс-службы ЦИК Родина Сырбу. "Тринадцатого октября был последний день для регистрации запросов на проведение экзит-пулов, Центральная избирательная комиссия не получила ни одного запроса", - заявила Сырбу журналистам, пояснив, что из-за этого и разрешений выдавать было некому. Также в Центризбиркоме напомнили, что экзит-пулы не могут проводиться по телефону, поскольку в этом случае невозможно достоверно установить, что избиратель был на участке. Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, ион кику, ирина влах
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Ион Кику, Ирина Влах
ЦИК Молдавии не выдал разрешения на проведение экзитпола в день выборов

ЦИК Молдавии не выдал разрешения на exit poll в день выборов президента

© Sputnik / Mihai CarausЦИК Молдавии
ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
ЦИК Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 окт – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии никому не выдала авторизации на проведение экзит-пулов в день выборов президента республики и референдума о евроинтеграции, сообщила глава пресс-службы ЦИК Родина Сырбу.
"Тринадцатого октября был последний день для регистрации запросов на проведение экзит-пулов, Центральная избирательная комиссия не получила ни одного запроса", - заявила Сырбу журналистам, пояснив, что из-за этого и разрешений выдавать было некому.
Также в Центризбиркоме напомнили, что экзит-пулы не могут проводиться по телефону, поскольку в этом случае невозможно достоверно установить, что избиратель был на участке.
Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
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В миреМолдавияГагаузияМайя СандуИон КикуИрина Влах
 
 
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