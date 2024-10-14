https://ria.ru/20241014/mishustin-1977968296.html

Мишустин проведет заседание Совета министров Союзного государства

Мишустин проведет заседание Совета министров Союзного государства - РИА Новости, 14.10.2024

Мишустин проведет заседание Совета министров Союзного государства

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что скоро вместе с белорусскими коллегами проведет заседание Совета министров Союзного государства. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T15:33

2024-10-14T15:33

2024-10-14T15:33

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что скоро вместе с белорусскими коллегами проведет заседание Совета министров Союзного государства. Речь об этом зашла во время посещения им экспортного форума "Сделано в России". Представитель одной из компаний, участвующих в экспортной выставке, попросил ускорить деятельность совместной рабочей группы по промышленному ПО в рамках Союзного государства. "Мы скоро, буквально через неделю-две, отправляемся на союзный кабмин. Как раз я поставлю этот вопрос", - пообещал Мишустин.

https://ria.ru/20240509/belorussiya-1944843044.html

россия

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россия, михаил мишустин