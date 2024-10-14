https://ria.ru/20241014/mishustin-1977960823.html
Мишустин назвал ключевые направления российской внешней торговли
Мишустин назвал ключевые направления российской внешней торговли - РИА Новости, 14.10.2024
Мишустин назвал ключевые направления российской внешней торговли
Китай, Индия и Египет являются ключевыми направлениями внешней торговли в 2024 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Сделано в России". РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T15:09
2024-10-14T15:09
2024-10-14T15:35
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Китай, Индия и Египет являются ключевыми направлениями внешней торговли в 2024 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Сделано в России". По словам премьер-министра, поставки российской продукции в дружественные страны за четыре года выросли примерно на треть – до 86 процентов от общего объема отечественного экспорта, по данным за семь месяцев 2024 года. "Ключевыми направлениями являются такие страны, как Китай, Индия и Египет. Хорошими темпами восстанавливается торговля с Вьетнамом", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241014/eksport-1977958486.html
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китай, индия, египет, михаил мишустин, в мире
Китай, Индия, Египет, Михаил Мишустин, В мире
Мишустин назвал ключевые направления российской внешней торговли
Мишустин: КНР, Индия, Египет являются ключевыми направлениями внешней торговли
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Китай, Индия и Египет являются ключевыми направлениями внешней торговли в 2024 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Сделано в России".
По словам премьер-министра, поставки российской продукции в дружественные страны за четыре года выросли примерно на треть – до 86 процентов от общего объема отечественного экспорта, по данным за семь месяцев 2024 года.
"Ключевыми направлениями являются такие страны, как Китай, Индия и Египет. Хорошими темпами восстанавливается торговля с Вьетнамом", - сказал Мишустин.