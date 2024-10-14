https://ria.ru/20241014/mishustin-1977959622.html

Правительство разрабатывает новый нацпроект в сфере внешней торговли

Правительство разрабатывает новый нацпроект в сфере внешней торговли - РИА Новости, 14.10.2024

Правительство разрабатывает новый нацпроект в сфере внешней торговли

Правительство занимается разработкой нового национального проекта, который поддержит сферу внешней торговли, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T15:04

2024-10-14T15:04

2024-10-14T17:08

экономика

михаил мишустин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977967063_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_e56d723877ba7bacd6472f0d1aa755b1.jpg

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Правительство занимается разработкой нового национального проекта, который поддержит сферу внешней торговли, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на форуме "Сделано в России"."В этом году завершается национальный проект "Международная кооперация и экспорт", реализуемый с 2019 года. Сегодня идет работа над документом, который охватит следующий этап", — сказал он.По словам премьера, инструменты поддержки позволяют сегодня предоставлять бизнесу решения на протяжении всего жизненного цикла проекта — от выбора экспортных ниш и деловых контактов до масштабирования поставок и выстраивания сбытовой, сервисной сети за рубежом."Во взаимодействии с нашими деловыми партнерами работаем над увеличением товарооборота, соглашениями о свободной торговле, упрощением процедур подтверждения соответствия", — добавил Мишустин. Он отметил, что российская внешняя торговля динамично развивается, несмотря на беспрецедентные вызовы. В немалой степени это связано с трансформацией экспорта, расширением сотрудничества с партнерами из дружественных государств, причем правительство активно способствует расширению таких контактов российских предпринимателей. "Благодаря этим и другим мерам за четыре года поставки в такие государства выросли примерно на треть — до 86 процентов от общего объема отечественного экспорта, по данным за семь месяцев текущего года", — подчеркнул премьер.Ключевыми направлениями здесь стали такие страны, как Китай, Индия и Египет, хорошими темпами восстанавливается торговля с Вьетнамом, перечислил он.В то же время, по словам Мишустина, поставки несырьевой неэнергетической продукции в дружественные страны выросли почти на 11 процентов."Устойчиво наращивается сбыт товаров машиностроения, металлургии, химической, фармацевтической и косметической промышленности. А в агропромышленном секторе — продукции зерновой и масложировой отраслей", — сказал он. В ближайшие шесть лет стоит задача нарастить такой экспорт как минимум на две трети по сравнению с 2023-м, а по АПК — в полтора раза по отношению к 2021 году, заключил глава правительства.

https://ria.ru/20241010/rets-1977450514.html

https://ria.ru/20241013/ekonomika-1977766481.html

https://ria.ru/20241008/cis-1977013903.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, михаил мишустин, россия