https://ria.ru/20241014/mishustin-1977959281.html

Мишустин рассказал о росте поставок несырьевой неэнергетической продукции

Мишустин рассказал о росте поставок несырьевой неэнергетической продукции - РИА Новости, 14.10.2024

Мишустин рассказал о росте поставок несырьевой неэнергетической продукции

Поставки несырьевой неэнергетической продукции в дружественные страны за 7 месяцев 2024 года выросли почти на 11%, сообщил глава правительства РФ Михаил... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T15:03

2024-10-14T15:03

2024-10-14T15:36

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Поставки несырьевой неэнергетической продукции в дружественные страны за 7 месяцев 2024 года выросли почти на 11%, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Поставки несырьевой неэнергетической продукции в дружественные страны выросли почти на 11% за семь месяцев этого года", - заявил Мишустин в ходе форума "Сделано в России" в понедельник. Он упомянул, что стоит задача в ближайшие шесть лет нарастить такой экспорт как минимум на две трети по сравнению с 2023 годом, а по АПК – в 1,5 раза по отношению к 2021 году."Добиться этого предполагается, конечно, за счет усилий по целому ряду направлений, в первую очередь продолжая выстраивать прочные отношения, прочные связи с партнерами из дружественных государств, многие из которых сегодня как раз здесь, на форуме", - отметил глава кабмина.Обращаясь к гостям, премьер подчеркнул, что Россия может предложить "наилучшие товары и построение взаимовыгодных кооперационных связей на основе взаимных интересов, на благо наших граждан".

https://ria.ru/20240709/rossija-1958490336.html

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экономика, россия, михаил мишустин