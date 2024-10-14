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Мишустин отметил возможности по экспорту технологий кибербезопасности
Мишустин отметил возможности по экспорту технологий кибербезопасности - РИА Новости, 14.10.2024
Мишустин отметил возможности по экспорту технологий кибербезопасности
Глава правительства РФ Михаил Мишустин обратил внимание на возможности расширения российского экспорта технологий кибербезопасности, космической связи,... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T15:25
2024-10-14T15:25
2024-10-14T15:33
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин обратил внимание на возможности расширения российского экспорта технологий кибербезопасности, космической связи, кинопродукции и музыки. "Конечно, необходимо говорить не только о физических товарах в штуках, в тоннах. Экспорт сегодня – это еще и, конечно, креативные услуги. Кибербезопасность, космическая связь, приложения для мобильных устройств, кино- и мультипликационная продукция, музыка", - заявил Мишустин в ходе форума "Сделано в России" в понедельник. По его словам, сегодня можно с уверенностью сказать, что российская внешняя торговля успешно перестраивается. "Да, конечно, приходится бороться с санкциями, преодолевать торговые барьеры, налаживать новые цепочки, логистику. И здесь, конечно, по целому ряду направлений системно помогают и государство, и наши институты развития", - добавил премьер.
https://ria.ru/20241014/rossija-1977962202.html
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россия, михаил мишустин, в мире
Россия, Михаил Мишустин, В мире
Мишустин отметил возможности по экспорту технологий кибербезопасности
Мишустин отметил возможности расширения экспорта технологий кибербезопасности
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин обратил внимание на возможности расширения российского экспорта технологий кибербезопасности, космической связи, кинопродукции и музыки.
"Конечно, необходимо говорить не только о физических товарах в штуках, в тоннах. Экспорт сегодня – это еще и, конечно, креативные услуги. Кибербезопасность, космическая связь, приложения для мобильных устройств, кино- и мультипликационная продукция, музыка", - заявил Мишустин в ходе форума "Сделано в России" в понедельник.
По его словам, сегодня можно с уверенностью сказать, что российская внешняя торговля успешно перестраивается.
"Да, конечно, приходится бороться с санкциями, преодолевать торговые барьеры, налаживать новые цепочки, логистику. И здесь, конечно, по целому ряду направлений системно помогают и государство, и наши институты развития", - добавил премьер.