Рейтинг@Mail.ru
Мишустин отметил возможности по экспорту технологий кибербезопасности - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 14.10.2024 (обновлено: 15:33 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/mishustin--1977966101.html
Мишустин отметил возможности по экспорту технологий кибербезопасности
Мишустин отметил возможности по экспорту технологий кибербезопасности - РИА Новости, 14.10.2024
Мишустин отметил возможности по экспорту технологий кибербезопасности
Глава правительства РФ Михаил Мишустин обратил внимание на возможности расширения российского экспорта технологий кибербезопасности, космической связи,... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T15:25
2024-10-14T15:33
россия
михаил мишустин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977967469_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_842b2bd91afc452b62ef52d7f9d01a43.jpg
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин обратил внимание на возможности расширения российского экспорта технологий кибербезопасности, космической связи, кинопродукции и музыки. "Конечно, необходимо говорить не только о физических товарах в штуках, в тоннах. Экспорт сегодня – это еще и, конечно, креативные услуги. Кибербезопасность, космическая связь, приложения для мобильных устройств, кино- и мультипликационная продукция, музыка", - заявил Мишустин в ходе форума "Сделано в России" в понедельник. По его словам, сегодня можно с уверенностью сказать, что российская внешняя торговля успешно перестраивается. "Да, конечно, приходится бороться с санкциями, преодолевать торговые барьеры, налаживать новые цепочки, логистику. И здесь, конечно, по целому ряду направлений системно помогают и государство, и наши институты развития", - добавил премьер.
https://ria.ru/20241014/rossija-1977962202.html
https://ria.ru/20241014/mishustin-1977960823.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977967469_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_769366f03e09ddca66ce75b50101740b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, в мире
Россия, Михаил Мишустин, В мире
Мишустин отметил возможности по экспорту технологий кибербезопасности

Мишустин отметил возможности расширения экспорта технологий кибербезопасности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии в рамках Международного экспортного форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин обратил внимание на возможности расширения российского экспорта технологий кибербезопасности, космической связи, кинопродукции и музыки.
"Конечно, необходимо говорить не только о физических товарах в штуках, в тоннах. Экспорт сегодня – это еще и, конечно, креативные услуги. Кибербезопасность, космическая связь, приложения для мобильных устройств, кино- и мультипликационная продукция, музыка", - заявил Мишустин в ходе форума "Сделано в России" в понедельник.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения выставки в рамках Международного экспортного форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Мишустин рассказал, как Россия может нарастить эскпорт
Вчера, 15:11
По его словам, сегодня можно с уверенностью сказать, что российская внешняя торговля успешно перестраивается.
"Да, конечно, приходится бороться с санкциями, преодолевать торговые барьеры, налаживать новые цепочки, логистику. И здесь, конечно, по целому ряду направлений системно помогают и государство, и наши институты развития", - добавил премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Мишустин назвал ключевые направления российской внешней торговли
Вчера, 15:09
 
РоссияМихаил МишустинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала