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Мишустин призвал российский бизнес осваивать рынки Глобального Юга - РИА Новости, 14.10.2024
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15:16 14.10.2024 (обновлено: 15:33 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/mishustin--1977964520.html
Мишустин призвал российский бизнес осваивать рынки Глобального Юга
Мишустин призвал российский бизнес осваивать рынки Глобального Юга - РИА Новости, 14.10.2024
Мишустин призвал российский бизнес осваивать рынки Глобального Юга
Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал российский бизнес осваивать рынки глобального юга, назвал это направление стратегическим приоритетом торговли РФ. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T15:16
2024-10-14T15:33
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал российский бизнес осваивать рынки глобального юга, назвал это направление стратегическим приоритетом торговли РФ. "Стратегический ориентир для нашей торговли – это страны Глобального Юга. Это рынки будущего. Стагнация так называемых развитых экономик всё равно привела бы к переориентации экспортных потоков. Санкции только подтолкнули к ускорению изменений", - заявил Мишустин в ходе форума "Сделано в России" в понедельник. По оценкам экспертов, за шесть лет этот макрорегион увеличит спрос почти на 400 триллионов рублей, отметил премьер. "И обращаюсь сейчас к нашим отечественным предпринимателям, к бизнесу: конечно, надо осваивать эти рынки. Причем делать так, чтобы помимо выгоды наши контрагенты были абсолютно уверены, что российский поставщик – это надежность, возможность долгосрочного сотрудничества, качество", - заявил глава кабмина.
https://ria.ru/20241014/rossija-1977962202.html
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михаил мишустин, россия, юг, в мире
Михаил Мишустин, Россия, Юг, В мире
Мишустин призвал российский бизнес осваивать рынки Глобального Юга

Глава правительства Мишустин призвал бизнес РФ осваивать рынки Глобального Юга

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии в рамках Международного экспортного форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал российский бизнес осваивать рынки глобального юга, назвал это направление стратегическим приоритетом торговли РФ.
"Стратегический ориентир для нашей торговли – это страны Глобального Юга. Это рынки будущего. Стагнация так называемых развитых экономик всё равно привела бы к переориентации экспортных потоков. Санкции только подтолкнули к ускорению изменений", - заявил Мишустин в ходе форума "Сделано в России" в понедельник.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения выставки в рамках Международного экспортного форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Мишустин рассказал, как Россия может нарастить эскпорт
Вчера, 15:11
По оценкам экспертов, за шесть лет этот макрорегион увеличит спрос почти на 400 триллионов рублей, отметил премьер.
"И обращаюсь сейчас к нашим отечественным предпринимателям, к бизнесу: конечно, надо осваивать эти рынки. Причем делать так, чтобы помимо выгоды наши контрагенты были абсолютно уверены, что российский поставщик – это надежность, возможность долгосрочного сотрудничества, качество", - заявил глава кабмина.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Мишустин рассказал о росте поставок несырьевой неэнергетической продукции
Вчера, 15:03
 
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