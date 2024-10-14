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Минпромторг может субсидировать до 80 процентов затрат грузоперевозчиков - РИА Новости, 14.10.2024
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22:55 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/minpromtorg-1978042666.html
Минпромторг может субсидировать до 80 процентов затрат грузоперевозчиков
Минпромторг может субсидировать до 80 процентов затрат грузоперевозчиков - РИА Новости, 14.10.2024
Минпромторг может субсидировать до 80 процентов затрат грузоперевозчиков
Минпромторг РФ планирует субсидировать до 80% затрат грузоперевозчиков на новых маршрутах для их развития, заявил глава ведомства Антон Алиханов в рамках... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T22:55
2024-10-14T22:55
экономика
технологии
россия
африка
латинская америка
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Минпромторг РФ планирует субсидировать до 80% затрат грузоперевозчиков на новых маршрутах для их развития, заявил глава ведомства Антон Алиханов в рамках пленарной сессии форума "Сделано в России". "Новый инструмент поддержки, который мы в следующем году запускаем, это создание торгово-логистической инфраструктуры за рубежом и будем субсидировать и помогать компаниям, которые готовы вкладываться в такие проекты. И вторая часть - это раскатка новых транспортных маршрутов… Для того, чтобы раскатать вот эти новые маршруты, новую, скажем так, географию для наших производителей открыть, мы планируем до 80% несколько первых лет такой раскатки субсидировать для крупных компаний, которые занимаются грузоперевозками", - рассказал министр. Алиханов добавил, что благодаря данной мере рынки Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии становятся дешевле и ближе в том числе для небольших компаний.
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экономика, технологии, россия, африка, латинская америка, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Африка, Латинская Америка, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг может субсидировать до 80 процентов затрат грузоперевозчиков

Алиханов: Минпромторг может субсидировать до 80% затрат грузоперевозчиков

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Минпромторг РФ планирует субсидировать до 80% затрат грузоперевозчиков на новых маршрутах для их развития, заявил глава ведомства Антон Алиханов в рамках пленарной сессии форума "Сделано в России".
"Новый инструмент поддержки, который мы в следующем году запускаем, это создание торгово-логистической инфраструктуры за рубежом и будем субсидировать и помогать компаниям, которые готовы вкладываться в такие проекты. И вторая часть - это раскатка новых транспортных маршрутов… Для того, чтобы раскатать вот эти новые маршруты, новую, скажем так, географию для наших производителей открыть, мы планируем до 80% несколько первых лет такой раскатки субсидировать для крупных компаний, которые занимаются грузоперевозками", - рассказал министр.
Алиханов добавил, что благодаря данной мере рынки Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии становятся дешевле и ближе в том числе для небольших компаний.
Выставка Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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Вчера, 19:10
 
ЭкономикаТехнологииРоссияАфрикаЛатинская АмерикаАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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