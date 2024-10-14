https://ria.ru/20241014/minpromtorg-1978042666.html

Минпромторг может субсидировать до 80 процентов затрат грузоперевозчиков

Минпромторг может субсидировать до 80 процентов затрат грузоперевозчиков - РИА Новости, 14.10.2024

Минпромторг может субсидировать до 80 процентов затрат грузоперевозчиков

Минпромторг РФ планирует субсидировать до 80% затрат грузоперевозчиков на новых маршрутах для их развития, заявил глава ведомства Антон Алиханов в рамках... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T22:55

2024-10-14T22:55

2024-10-14T22:55

экономика

технологии

россия

африка

латинская америка

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Минпромторг РФ планирует субсидировать до 80% затрат грузоперевозчиков на новых маршрутах для их развития, заявил глава ведомства Антон Алиханов в рамках пленарной сессии форума "Сделано в России". "Новый инструмент поддержки, который мы в следующем году запускаем, это создание торгово-логистической инфраструктуры за рубежом и будем субсидировать и помогать компаниям, которые готовы вкладываться в такие проекты. И вторая часть - это раскатка новых транспортных маршрутов… Для того, чтобы раскатать вот эти новые маршруты, новую, скажем так, географию для наших производителей открыть, мы планируем до 80% несколько первых лет такой раскатки субсидировать для крупных компаний, которые занимаются грузоперевозками", - рассказал министр. Алиханов добавил, что благодаря данной мере рынки Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии становятся дешевле и ближе в том числе для небольших компаний.

https://ria.ru/20241014/afrika-1978022535.html

россия

африка

латинская америка

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экономика, технологии, россия, африка, латинская америка, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)