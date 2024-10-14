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Танкисты уничтожили огневые точки и группу ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 14.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:15 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/minoborony-1977877188.html
Танкисты уничтожили огневые точки и группу ВСУ на Купянском направлении
Танкисты уничтожили огневые точки и группу ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 14.10.2024
Танкисты уничтожили огневые точки и группу ВСУ на Купянском направлении
Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожили замаскированные огневые позиции и военнослужащих ВСУ на купянском участке... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T05:15
2024-10-14T05:15
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
т-72б3м
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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожили замаскированные огневые позиции и военнослужащих ВСУ на купянском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "Танкисты группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции оказывают огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям российских войск, действуют в составе бронегрупп, уничтожают боевую технику и укрытую живую силу противника", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что подразделения разведки выявили огневые позиции и скопление военнослужащих ВСУ. "Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожили замаскированные огневые позиции и живую силу ВСУ", - заявили в МО РФ. Танк Т-72Б3М – один из самых современных российских танков. Автоматизированная система управления огнём позволяет ему быстро ориентироваться на поле боя. Этому служат, например, тепловизионный прицел с автоматической системой поиска цели и датчик метеоданных.
https://ria.ru/20241014/bespilotniki-1977876901.html
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россия, вооруженные силы украины, т-72б3м
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-72Б3М
Танкисты уничтожили огневые точки и группу ВСУ на Купянском направлении

Экипажи Т-72Б3М уничтожили огневые точки и группу ВСУ на Купянском направлении

© Минобороны РФВоеннослужащие экипажа танка Т-72Б3
Военнослужащие экипажа танка Т-72Б3 - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Минобороны РФ
Военнослужащие экипажа танка Т-72Б3. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожили замаскированные огневые позиции и военнослужащих ВСУ на купянском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
«
"Танкисты группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции оказывают огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям российских войск, действуют в составе бронегрупп, уничтожают боевую технику и укрытую живую силу противника", - рассказали в МО РФ.
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Расчета БПЛА уничтожили в Запорожской области огневые точки ВСУ
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Уточняется, что подразделения разведки выявили огневые позиции и скопление военнослужащих ВСУ.
"Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожили замаскированные огневые позиции и живую силу ВСУ", - заявили в МО РФ.
Танк Т-72Б3М – один из самых современных российских танков. Автоматизированная система управления огнём позволяет ему быстро ориентироваться на поле боя. Этому служат, например, тепловизионный прицел с автоматической системой поиска цели и датчик метеоданных.
Вертолет Ка-52 в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныТ-72Б3М
 
 
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