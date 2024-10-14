https://ria.ru/20241014/minoborony-1977877188.html
Танкисты уничтожили огневые точки и группу ВСУ на Купянском направлении
Танкисты уничтожили огневые точки и группу ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 14.10.2024
Танкисты уничтожили огневые точки и группу ВСУ на Купянском направлении
Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожили замаскированные огневые позиции и военнослужащих ВСУ на купянском участке... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T05:15
2024-10-14T05:15
2024-10-14T05:15
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
т-72б3м
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953375469_0:27:1910:1101_1920x0_80_0_0_d46a5dfe86186a7838d4d1415431c6f1.jpg
ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожили замаскированные огневые позиции и военнослужащих ВСУ на купянском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "Танкисты группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции оказывают огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям российских войск, действуют в составе бронегрупп, уничтожают боевую технику и укрытую живую силу противника", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что подразделения разведки выявили огневые позиции и скопление военнослужащих ВСУ. "Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожили замаскированные огневые позиции и живую силу ВСУ", - заявили в МО РФ. Танк Т-72Б3М – один из самых современных российских танков. Автоматизированная система управления огнём позволяет ему быстро ориентироваться на поле боя. Этому служат, например, тепловизионный прицел с автоматической системой поиска цели и датчик метеоданных.
https://ria.ru/20241014/bespilotniki-1977876901.html
https://ria.ru/20241014/ka-52m-1977877044.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953375469_388:0:1856:1101_1920x0_80_0_0_7faae47810a128a43762f1bef0f6ecdb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, т-72б3м
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-72Б3М
Танкисты уничтожили огневые точки и группу ВСУ на Купянском направлении
Экипажи Т-72Б3М уничтожили огневые точки и группу ВСУ на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожили замаскированные огневые позиции и военнослужащих ВСУ на купянском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
«
"Танкисты группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции оказывают огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям российских войск, действуют в составе бронегрупп, уничтожают боевую технику и укрытую живую силу противника", - рассказали в МО РФ.
Уточняется, что подразделения разведки выявили огневые позиции и скопление военнослужащих ВСУ.
"Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожили замаскированные огневые позиции и живую силу ВСУ", - заявили в МО РФ.
Танк Т-72Б3М – один из самых современных российских танков. Автоматизированная система управления огнём позволяет ему быстро ориентироваться на поле боя. Этому служат, например, тепловизионный прицел с автоматической системой поиска цели и датчик метеоданных.