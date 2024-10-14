https://ria.ru/20241014/minoborony-1977877188.html

Танкисты уничтожили огневые точки и группу ВСУ на Купянском направлении

Танкисты уничтожили огневые точки и группу ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 14.10.2024

Танкисты уничтожили огневые точки и группу ВСУ на Купянском направлении

Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожили замаскированные огневые позиции и военнослужащих ВСУ на купянском участке... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T05:15

2024-10-14T05:15

2024-10-14T05:15

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

т-72б3м

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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожили замаскированные огневые позиции и военнослужащих ВСУ на купянском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "Танкисты группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции оказывают огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям российских войск, действуют в составе бронегрупп, уничтожают боевую технику и укрытую живую силу противника", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что подразделения разведки выявили огневые позиции и скопление военнослужащих ВСУ. "Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожили замаскированные огневые позиции и живую силу ВСУ", - заявили в МО РФ. Танк Т-72Б3М – один из самых современных российских танков. Автоматизированная система управления огнём позволяет ему быстро ориентироваться на поле боя. Этому служат, например, тепловизионный прицел с автоматической системой поиска цели и датчик метеоданных.

https://ria.ru/20241014/bespilotniki-1977876901.html

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россия, вооруженные силы украины, т-72б3м