Минниханов в рамках саммита БРИКС встретится со всеми главами государств
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Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов
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КАЗАНЬ, 14 окт - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября, встретится в формате "на ногах" со всеми главами государств-участников, сообщил заместитель руководителя администрации главы Татарстана Игорь Савельев.
"У раиса (главы) нашей республики очень напряженная, активная повестка. Мы участвуем, во-первых, в мероприятиях президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина… Рустам Нургалиевич будет участвовать, самое важное, в церемонии встречи глав государств, прибывающих в Российскую Федерацию, в город Казань, в нашу республику, в международном аэропорту "Казань" имени Габдуллы Тукая. А также "на ногах", я думаю, со всеми главами государств он встретится… С каждым из глав государств он точно переговорит", - сказал Савельев на брифинге в правительстве Татарстана.
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Кроме того, по его словам, у Минниханова состоится ряд встреч с главами государств, которым интересен Татарстан как один из опорных регионов РФ, как крупный экспортер. По информации Савельева, ряд делегаций выразили желание продолжить обсуждение сотрудничества с республикой, и сейчас график этих встреч формируется.
"Как всегда, большая очень повестка встреч и обсуждений с главами государств СНГ. У нас очень большой объем внешнеторгового оборота, это наши лидеры. С рядом глав государств мы также будем разговаривать, встречаться", - добавил он.
Ранее организаторы сообщили, что участие в саммите БРИКС в Казани подтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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