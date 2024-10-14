https://ria.ru/20241014/mid-1978016820.html

Киев вербует наемников в террористических организациях, заявили в МВД

Киев вербует наемников в террористических организациях, заявили в МВД - РИА Новости, 14.10.2024

Киев вербует наемников в террористических организациях, заявили в МВД

Киев вербует наемников среди членов международных террористических организаций, заявил замминистра внутренних дел России Игорь Зубов на 12-й сессии Конференции... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T18:43

2024-10-14T18:43

2024-10-14T20:05

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Киев вербует наемников среди членов международных террористических организаций, заявил замминистра внутренних дел России Игорь Зубов на 12-й сессии Конференции государств — участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности."Согласны с мнением УНП ООН о существенном увеличении нелегальных поставок в различные конфликтные зоны легкого и стрелкового оружия, в том числе с территории Украины. <...> Узурпировавший власть на Украине киевский нацистский режим не скрывает своих связей с международными террористическими организациями, открыто вербует в их рядах наемников, применяет в своей деятельности террористические методы", — сказал замглавы МВД.Он подчеркнул, что не исключает попадания в руки международных террористов оружия, в том числе ПЗРК.О том, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* находится в постоянном контакте с террористической группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам"** по вопросу вербовки в ВСУ боевиков в сирийской провинции Идлиб для участия в боевых действиях против России, в середине сентября писала сирийская газета "Аль-Ватан" со ссылкой на источники.По их данным, в первую очередь вербовка проводится среди выходцев из стран постсоветского пространства.Кроме того, в начале октября глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что ведомство зафиксировало в Сирии многочисленные контакты эмиссаров Главного управления разведки Минобороны Украины с лидерами незаконных вооруженных формирований и террористических группировок. Их цель — организовать диверсии против российских объектов в республике.По данным Нарышкина, переговоры представителей киевского режима и террористов проходят при содействии спецслужб США и Великобритании.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.** Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241007/provokatsiya-1976695250.html

https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976781961.html

https://ria.ru/20241010/ukraina-1977345328.html

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в мире, киев, россия, украина, игорь зубов, оон