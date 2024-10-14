https://ria.ru/20241014/medvezhonok-1978035216.html

В Пензенской области рассказали о гибели медвежонка

В Пензенской области рассказали о гибели медвежонка - РИА Новости, 14.10.2024

В Пензенской области рассказали о гибели медвежонка

Медвежонок в Пензенской области погиб в ходе проведения операции по спасению местных жителей, он был истощен и не выжил бы в любом случае, заявили РИА Новости в РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T21:19

2024-10-14T21:19

2024-10-14T21:19

происшествия

пензенская область

спасский район

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САРАТОВ, 14 окт — РИА Новости. Медвежонок в Пензенской области погиб в ходе проведения операции по спасению местных жителей, он был истощен и не выжил бы в любом случае, заявили РИА Новости в региональном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования. Ранее прокуратура сообщила, что начала проверку сообщения об отстреле медвежонка, зашедшего в село Устье Спасского района в субботу, при проведении его отлова сотрудником регионального минлесхоза. В самом ведомстве отмечали, что медведь возрастом до одного года был обнаружен в селе Устье, он проявлял агрессию, не боялся людей и даже сам вышел в населенный пункт, что создавало угрозу для местных жителей. По данным минлесхоза, сотрудники ведомства совместно с работниками полиции занимались отловом животного, в ходе чего зверь получил травмы, не совместимыми с жизнью. "Сотрудники министерства совместно с сотрудником полиции в первую очередь проводили операцию по спасению местных жителей, потому что медведь является очень опасным диким зверем. Если он вышел уже в населенный пункт и видно его по шерстке, что он не в порядке, он очень истощенный, он в любом случае не выжил бы... Спасение населения, никто не пострадал - для нас это самое главное", - сказали в пресс-службе министерства. Собеседница агентства уточнила, что сотрудники совместно с полицией выехали на место после звонка от местных жителей, сообщивших о медведе в селе. "Просто там произошла ситуация, нужно было принимать ежесекундное, срочное решение. К сожалению, такое пришлось принять решение", - пояснила она, не называя способ получения травмы медвежонком. "Мы не можем сказать", - добавила она, отвечая на вопрос, действительно ли медведь был застрелен из карабина. По ее словам, в самом минлесхозе проверку обоснованности действий своего сотрудника не проводят.

https://ria.ru/20240711/medved-1959106484.html

https://ria.ru/20240706/buryatiya-1957873675.html

пензенская область

спасский район

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происшествия, пензенская область, спасский район