Медведев прокомментировал слова Байдена о сокращении ядерного оружия
Медведев: США ведут войну с Россей и желают Москве стратегического поражения
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. США ведут практически полноценную войну с Россией и желают Москве стратегического поражения, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий.
"Байден в целях помощи своей безмозглой протеже брякнул, что готов к переговорам о сокращении СЯС с Россией без предварительных условий. Очередное хамство америкосов. Вдумайтесь: США ведут практически полноценную (а отнюдь не гибридную) войну с нами и желают нашей стране стратегического поражения. Поэтому переговоры на тему СНВ с Америкой не более полезны, чем переговоры о перемирии с Гитлером в 1945-м", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее Байден заявил, что миру необходимо стремиться к полному устранению ядерного арсенала, а также подтвердил готовность США к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей в этом направлении, но умолчал о значительных расходах американского правительства на развитие и укрепление собственной ядерной триады.