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Медведев прокомментировал слова Байдена о сокращении ядерного оружия - РИА Новости, 14.10.2024
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12:20 14.10.2024 (обновлено: 12:35 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/medvedev-1977921218.html
Медведев прокомментировал слова Байдена о сокращении ядерного оружия
Медведев прокомментировал слова Байдена о сокращении ядерного оружия - РИА Новости, 14.10.2024
Медведев прокомментировал слова Байдена о сокращении ядерного оружия
США ведут практически полноценную войну с Россией и желают Москве стратегического поражения, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:20
2024-10-14T12:35
сша
москва
россия
в мире
китай
джо байден
дмитрий медведев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. США ведут практически полноценную войну с Россией и желают Москве стратегического поражения, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий."Байден в целях помощи своей безмозглой протеже брякнул, что готов к переговорам о сокращении СЯС с Россией без предварительных условий. Очередное хамство америкосов. Вдумайтесь: США ведут практически полноценную (а отнюдь не гибридную) войну с нами и желают нашей стране стратегического поражения. Поэтому переговоры на тему СНВ с Америкой не более полезны, чем переговоры о перемирии с Гитлером в 1945-м", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Ранее Байден заявил, что миру необходимо стремиться к полному устранению ядерного арсенала, а также подтвердил готовность США к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей в этом направлении, но умолчал о значительных расходах американского правительства на развитие и укрепление собственной ядерной триады.
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сша, москва, россия, в мире, китай, джо байден, дмитрий медведев
США, Москва, Россия, В мире, Китай, Джо Байден, Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал слова Байдена о сокращении ядерного оружия

Медведев: США ведут войну с Россей и желают Москве стратегического поражения

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. США ведут практически полноценную войну с Россией и желают Москве стратегического поражения, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий.
"Байден в целях помощи своей безмозглой протеже брякнул, что готов к переговорам о сокращении СЯС с Россией без предварительных условий. Очередное хамство америкосов. Вдумайтесь: США ведут практически полноценную (а отнюдь не гибридную) войну с нами и желают нашей стране стратегического поражения. Поэтому переговоры на тему СНВ с Америкой не более полезны, чем переговоры о перемирии с Гитлером в 1945-м", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее Байден заявил, что миру необходимо стремиться к полному устранению ядерного арсенала, а также подтвердил готовность США к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей в этом направлении, но умолчал о значительных расходах американского правительства на развитие и укрепление собственной ядерной триады.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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