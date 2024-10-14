https://ria.ru/20241014/medvedev-1977921218.html

Медведев прокомментировал слова Байдена о сокращении ядерного оружия

Медведев прокомментировал слова Байдена о сокращении ядерного оружия - РИА Новости, 14.10.2024

Медведев прокомментировал слова Байдена о сокращении ядерного оружия

США ведут практически полноценную войну с Россией и желают Москве стратегического поражения, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T12:20

2024-10-14T12:20

2024-10-14T12:35

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. США ведут практически полноценную войну с Россией и желают Москве стратегического поражения, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий."Байден в целях помощи своей безмозглой протеже брякнул, что готов к переговорам о сокращении СЯС с Россией без предварительных условий. Очередное хамство америкосов. Вдумайтесь: США ведут практически полноценную (а отнюдь не гибридную) войну с нами и желают нашей стране стратегического поражения. Поэтому переговоры на тему СНВ с Америкой не более полезны, чем переговоры о перемирии с Гитлером в 1945-м", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Ранее Байден заявил, что миру необходимо стремиться к полному устранению ядерного арсенала, а также подтвердил готовность США к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей в этом направлении, но умолчал о значительных расходах американского правительства на развитие и укрепление собственной ядерной триады.

https://ria.ru/20241014/bayden-1977920455.html

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