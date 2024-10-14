https://ria.ru/20241014/matkapital-1977900468.html

Котяков рассказал, как изменится размер маткапитала на первого ребенка

Котяков рассказал, как изменится размер маткапитала на первого ребенка - РИА Новости, 14.10.2024

Котяков рассказал, как изменится размер маткапитала на первого ребенка

Материнский капитал на первого ребенка в следующем году увеличится на 46 тысяч рублей, на второго - на 61 тысячу, заявил министр труда и социальной защиты РФ... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T10:27

2024-10-14T10:27

2024-10-14T10:40

россия

антон котяков

госдума рф

общество

дети

социальный навигатор

год семьи

детские вопросы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904624594_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_e686d2d6118a127984d1967ca99b54d5.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Материнский капитал на первого ребенка в следующем году увеличится на 46 тысяч рублей, на второго - на 61 тысячу, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Прирост составит по отношению к текущему году на первого ребенка плюс 46 тысяч, на второго ребенка - плюс 61 тысяча соответственно. Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более 1 миллиона граждан",- сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Он напомнил, что с 1 февраля 2025 года материнский капитал проиндексируют по уровню фактической инфляции, на сегодняшний день в проекте федерального бюджета предусмотрено увеличение маткапитала на уровне 7,3%. Таким образом, материнский капитал на первого ребенка составит 677 тысяч рублей, на второго ребенка - 894 тысячи рублей, если семья не получала поддержку на первом, пояснил Котяков.

https://ria.ru/20240306/matkapital-1733022511.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, антон котяков, госдума рф, общество, дети, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы