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Котяков рассказал, как изменится размер маткапитала на первого ребенка - РИА Новости, 14.10.2024
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10:27 14.10.2024 (обновлено: 10:40 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/matkapital-1977900468.html
Котяков рассказал, как изменится размер маткапитала на первого ребенка
Котяков рассказал, как изменится размер маткапитала на первого ребенка - РИА Новости, 14.10.2024
Котяков рассказал, как изменится размер маткапитала на первого ребенка
Материнский капитал на первого ребенка в следующем году увеличится на 46 тысяч рублей, на второго - на 61 тысячу, заявил министр труда и социальной защиты РФ... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T10:27
2024-10-14T10:40
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Материнский капитал на первого ребенка в следующем году увеличится на 46 тысяч рублей, на второго - на 61 тысячу, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Прирост составит по отношению к текущему году на первого ребенка плюс 46 тысяч, на второго ребенка - плюс 61 тысяча соответственно. Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более 1 миллиона граждан",- сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Он напомнил, что с 1 февраля 2025 года материнский капитал проиндексируют по уровню фактической инфляции, на сегодняшний день в проекте федерального бюджета предусмотрено увеличение маткапитала на уровне 7,3%. Таким образом, материнский капитал на первого ребенка составит 677 тысяч рублей, на второго ребенка - 894 тысячи рублей, если семья не получала поддержку на первом, пояснил Котяков.
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россия, антон котяков, госдума рф, общество, дети, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы
Россия, Антон Котяков, Госдума РФ, Общество, Дети, Социальный навигатор, Год семьи, Детские вопросы
Котяков рассказал, как изменится размер маткапитала на первого ребенка

Котяков: маткапитал на первого ребенка в 2025 году увеличится на 46 тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЖенщина с детской коляской в сквере
Женщина с детской коляской в сквере - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Женщина с детской коляской в сквере. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Материнский капитал на первого ребенка в следующем году увеличится на 46 тысяч рублей, на второго - на 61 тысячу, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«
"Прирост составит по отношению к текущему году на первого ребенка плюс 46 тысяч, на второго ребенка - плюс 61 тысяча соответственно. Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более 1 миллиона граждан",- сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Он напомнил, что с 1 февраля 2025 года материнский капитал проиндексируют по уровню фактической инфляции, на сегодняшний день в проекте федерального бюджета предусмотрено увеличение маткапитала на уровне 7,3%.
Таким образом, материнский капитал на первого ребенка составит 677 тысяч рублей, на второго ребенка - 894 тысячи рублей, если семья не получала поддержку на первом, пояснил Котяков.
Материнский капитал - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Материнский капитал-2024: сумма выплаты и на что ее можно потратить
6 марта, 15:55
 
РоссияАнтон КотяковГосдума РФОбществоДетиСоциальный навигаторГод семьиДетские вопросы
 
 
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