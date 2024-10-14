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Презентация Рязанской области прошла в Пекине - РИА Новости, 14.10.2024
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
14:21 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/malkov-1977949759.html
Презентация Рязанской области прошла в Пекине
Презентация Рязанской области прошла в Пекине - РИА Новости, 14.10.2024
Презентация Рязанской области прошла в Пекине
Презентация Рязанской области состоялась в Пекине, регион подписал меморандум о взаимопонимании с китайской провинцией Гуйчжоу, сообщил губернатор Рязанской... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:21
2024-10-14T14:21
рязанская область
рязанская область
китай
пекин
павел малков
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РЯЗАНЬ, 14 окт - РИА Новости. Презентация Рязанской области состоялась в Пекине, регион подписал меморандум о взаимопонимании с китайской провинцией Гуйчжоу, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. "Нахожусь в рабочей командировке в Китае… В Пекине при поддержке Посольства и Торгового представительства РФ в КНР презентовали потенциал Рязанской области", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что Китай является основным внешнеэкономическим партнёром региона. В 2023 году экспорт увеличился более чем на 30%. Предыдущая поездка в Китай прошла в апреле. Основной задачей стало увеличение экспорта рязанских товаров на китайский рынок. Работа в этом направлении продолжается в нынешней поездке. "Подписали меморандум о взаимопонимании между Рязанской областью и китайской провинцией Гуйчжоу. Планируем сотрудничество по различным направлениям: от экономического взаимодействия до культуры и туризма", - уточнил Павел Малков. Он добавил, что рязанской делегации предстоит ряд встреч и переговоров между представителями бизнес-сообщества и партнёрами из Китая.
https://ria.ru/20240926/prezentatsiya-1974914103.html
https://ria.ru/20240923/ryazan-1974293352.html
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рязанская область, китай, пекин, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Китай, Пекин, Павел Малков

Презентация Рязанской области прошла в Пекине

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Губернатор Рязанской области Павел Малков
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РЯЗАНЬ, 14 окт - РИА Новости. Презентация Рязанской области состоялась в Пекине, регион подписал меморандум о взаимопонимании с китайской провинцией Гуйчжоу, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
"Нахожусь в рабочей командировке в Китае… В Пекине при поддержке Посольства и Торгового представительства РФ в КНР презентовали потенциал Рязанской области", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале.
Губернатор Рязанской области Павел Малков во время рабочей встречи с президентом ТПП Сергеем Катыриным - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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Губернатор подчеркнул, что Китай является основным внешнеэкономическим партнёром региона. В 2023 году экспорт увеличился более чем на 30%. Предыдущая поездка в Китай прошла в апреле. Основной задачей стало увеличение экспорта рязанских товаров на китайский рынок. Работа в этом направлении продолжается в нынешней поездке.
"Подписали меморандум о взаимопонимании между Рязанской областью и китайской провинцией Гуйчжоу. Планируем сотрудничество по различным направлениям: от экономического взаимодействия до культуры и туризма", - уточнил Павел Малков.
Он добавил, что рязанской делегации предстоит ряд встреч и переговоров между представителями бизнес-сообщества и партнёрами из Китая.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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Рязанская областьРязанская областьКитайПекинПавел Малков
 
 
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