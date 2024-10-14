https://ria.ru/20241014/makron--1977866866.html

Макрон призвал президента Ирана к деэскалации в регионе

Макрон призвал президента Ирана к деэскалации в регионе - РИА Новости, 14.10.2024

Макрон призвал президента Ирана к деэскалации в регионе

Президент Франции Эммануэль Макрон в переговорах с президентом Ирана Масудом Пезешкианом призвал Тегеран способствовать деэскалации в регионе, сообщает... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T00:27

2024-10-14T00:27

2024-10-14T00:27

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ПАРИЖ, 14 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в переговорах с президентом Ирана Масудом Пезешкианом призвал Тегеран способствовать деэскалации в регионе, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. "Макрон подчеркнул ответственность Ирана за поддержание общей деэскалации и призвал использовать свое влияние на дестабилизирующих игроков, которые пользуются его поддержкой", - говорится в тексте. Президент Ирана, в свою очередь, попросил Макрона сотрудничать с другими европейскими странами, "чтобы заставить" Израиль "положить конец геноциду и преступлениям, совершенным в Газе и Ливане". Лидеры также обсудили, как гарантировать "перемирие между Хезболлой и Израилем". Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

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