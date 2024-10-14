https://ria.ru/20241014/lut-1977981289.html

Министр сельского хозяйства рассказала, что ест вместо хлеба

Министр сельского хозяйства рассказала, что ест вместо хлеба - РИА Новости, 14.10.2024

Министр сельского хозяйства рассказала, что ест вместо хлеба

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут рассказала, что вместо хлеба ест пастилу. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T16:32

2024-10-14T16:32

2024-10-14T23:42

общество

россия

оксана лут

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут рассказала, что вместо хлеба ест пастилу. "Мне нельзя есть хлеб, но пастила очень похожа на хлеб, и у меня дома всегда есть белевская пастила. Коломенскую я тоже люблю, у нее другой вкус совершенно", — сказала Лут в ходе пленарной сессии форума "Сделано в России". Она подчеркнула, что пастила — это "наш знаковый продукт, о котором должен узнать весь мир". "Мы над этим будем работать", — сказала министр.

https://ria.ru/20241010/fas-1977397800.html

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общество, россия, оксана лут