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Министр сельского хозяйства рассказала, что ест вместо хлеба - РИА Новости, 14.10.2024
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16:32 14.10.2024 (обновлено: 23:42 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/lut-1977981289.html
Министр сельского хозяйства рассказала, что ест вместо хлеба
Министр сельского хозяйства рассказала, что ест вместо хлеба - РИА Новости, 14.10.2024
Министр сельского хозяйства рассказала, что ест вместо хлеба
Министр сельского хозяйства России Оксана Лут рассказала, что вместо хлеба ест пастилу. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T16:32
2024-10-14T23:42
общество
россия
оксана лут
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут рассказала, что вместо хлеба ест пастилу. "Мне нельзя есть хлеб, но пастила очень похожа на хлеб, и у меня дома всегда есть белевская пастила. Коломенскую я тоже люблю, у нее другой вкус совершенно", — сказала Лут в ходе пленарной сессии форума "Сделано в России". Она подчеркнула, что пастила — это "наш знаковый продукт, о котором должен узнать весь мир". "Мы над этим будем работать", — сказала министр.
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общество, россия, оксана лут
Общество, Россия, Оксана Лут
Министр сельского хозяйства рассказала, что ест вместо хлеба

Министр сельского хозяйства Лут рассказала, что вместо хлеба ест пастилу

© Фото : Министерство сельского хозяйства РоссииМинистр сельского хозяйства Оксана Лут
Министр сельского хозяйства Оксана Лут - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Фото : Министерство сельского хозяйства России
Министр сельского хозяйства Оксана Лут. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут рассказала, что вместо хлеба ест пастилу.
"Мне нельзя есть хлеб, но пастила очень похожа на хлеб, и у меня дома всегда есть белевская пастила. Коломенскую я тоже люблю, у нее другой вкус совершенно", — сказала Лут в ходе пленарной сессии форума "Сделано в России".
Она подчеркнула, что пастила — это "наш знаковый продукт, о котором должен узнать весь мир". "Мы над этим будем работать", — сказала министр.
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ОбществоРоссияОксана Лут
 
 
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